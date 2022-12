Lumea fotbalului este în doliu. S-a stins din viață Constantin Gîrjoabă, component al generației „cangurilor”, care a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial U20 din 1981 din Australia. Avea numai 59 de ani. Poreclit „Bombo”, Gîrjoabă a fost jucător, antrenor și președinte al Farului.

Cine a fost Constantin Gîrjoabă

Constantin Gîrjoabă s-a născut la data de 18 iunie 1963. A început să joace fotbal la vârsta de șapte ani, la Progresul, unde a fost antrenat de Nicolae Gorgorin. Fiind portar, s-a făcut remarcat într-un concurs de penalty-uri. După ce a ieșit campion de juniori, a fost convocat la loturile naționale juvenile, și apoi integrat în proiectul „Luceafărul”.

În anul 1980, a participat la Campionatul European de juniori, iar în 1981, a jucat pentru naționala României U-20, unde au obținut medalia de bronz. Mai târziu, acesta a dezvăluit că era mezinul echipei.

„În Australia, am fost cel mai tânăr component al lotului. În timpul turneului, nu am apărat, fiind rezerva lui Lovas. Am rămas cu amintiri plăcute de la Mondial, atât sportive, cât şi în ce priveşte locurile şi oraşele vizitate. Printre altele, am fost la Melbourne, Sydney şi Adelaide. Ne-am întâlnit şi cu români stabiliţi în Australia, care ne-au invitat la masă şi ne-au făcut cadouri. Am făcut poze şi cu canguri”, povestea acesta acum câțiva ani pentru Ziua de Constanța.

A ajuns pe litoral din dragoste

Tot în 1981, a debutat ca senior la Progresul. Un an mai târziu, într-un meci Progresul – Sportul i-a atras atenția lui Nicolae Ceaușescu. Astfel, în ciuda faptului că semnase deja cu Steaua, a ajuns la echipa din Regie. În 1984, a ajuns la Farul. Gîrjoabă își dorise foarte mult să se mute pe litoral pentru că, în cadrul unui examen susținut la ASE, o cunoscuse pa Daniela, din Constanța, cea care avea să îi devină soție. În anul 1986, Sportul a decis să îl împrumute la Jiul Petroșani. După aceea, a revenit la Farul, cu care avea să promoveze în 1988. Printre altele, a mai jucat la Rapid București, unde a fost rezerva lui Toader, și Callatis Mangalia, unde și-a încheiat cariera de fotbalist. Acesta a rămas însă în fotbal, ca antrenor și ca oficial. De asemenea, a fost director sportiv și președinte al Farului.