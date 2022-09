Doliu în PSD! Nicolae Catrina, primarul comunei Potlogi, s-a stins din viață

Miercuri, 21 septembrie 2022, Nicolae Catrina, primarul comunei Potlogi (județul Dâmbovița), s-a stins din viață. Acesta era internat într-un spital din București. Anunțul cutremurător a fost făcut de către PSD Dâmbovița și Adrian Țuțuianu, fostul senator al României.

„Catrina Nicolae, un om special prin tot ceea ce a făcut! PSD Dâmbovița regretă despărțirea atât de devreme de cel care, înainte de toate, a investit suflet în comuna Potlogi. Sincere condoleanțe familiei, iar Dumnezeu să-l aibă în grijă.”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a PSD Dâmbovița.

„O veste tristă. A plecat dintre noi primarul comunei Potlogi, Nicolae Catrina, unul dintre cei mai buni ai județului. Chiar dacă drumurile noastre s-au despărțit, la un moment dat, rămân în urma amândurora anii în care am colaborat îndeaproape, am luptat împreună, am câștigat împreună, am scris proiecte pentru Potlogi împreună. Potlogi a pierdut, astăzi, un primar care și-a dăruit sufletul comunității. Dumnezeu să-l odihnească și să dea pace familiei îndurerate!”, a scris, miercuri seară, Adrian Țuțuianu pe contul său de Facebook.

Doliu în PSD! Ionel Toma, unul dintre cei mai longevivi primari din Timiș, a decedat

Vă reamintim că aceasta nu este singura pierdere suferită de Partidul Social Democrat (PSD). Cu câteva zile în urmă, Ionel Toma, primarul comunei Giroc, de lângă Timișoara, a decedat. Acesta s-a stins din viață pe data de 11 septembrie 2022, la vârsta de 69 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală grea, incurabilă.

„Cu nemăsurată durere și tristețe în suflet anunțăm că astăzi, 11.09.2022, primarul comunei Giroc, Toma Iosif-Ionel a trecut în neființă. În memoria comunității va rămâne ca fiind modelul a ceea ce însemnă devotament și dăruire. Rămas bun domnule Primar”, scrie pe pagina oficială de Facebook al Primăriei Giroc.

Ionel Toma a fost unul dintre cei mai longevivi primari, ocupând funcția de primar al comunei Giroc timp de 26 de ani. El a fost ales prima dată primar la Giroc în 1996, candidând din partea PNL, iar ulterior din partea Partidului Social Democrat (PSD) a câștigat alte cinci mandate.

În ultimele luni, el nu mai putea să se deplaseze la primărie și cea mai mare parte a îndatoririlor erau deja delegate viceprimarului Dan Vârtosu. Ionel Toma a continuat, însă, să lucreze de acasă, angajații mergând la domiciliul său pentru a obține diferite semnături.

Un omagiu i-a adus de către colegul său social-democrat, Alfred Simonis, președintele PSD Timiș.

„Cu regret și tristețe am aflat de trecerea în neființă a celui care a fost un bun prieten și coleg social-democrat, Ionel Toma, primar al comunei Giroc. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, a transmis Alfred Simonis pe pagina sa de Facebook.