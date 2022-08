Doliu în lumea muzicii rock! Steve Grimmett, solistul trupei britanice Grim Reaper, a încetat din viață la vârsta de 62 de ani.

Mark Grimmett, fratele lui Steve, a anunțat decesul acestuia pe rețelele de socializare.

„Nu prea știu de unde să încep, așa că bănuiesc că voi spune direct. A trebuit să vă informez pe toți că a murit, așa cum mulți dintre voi îl cunoșteați. O fac cu o durere imensă și o inimă grea. Inima mea este alături de Millie, soția lui Steve, de părinții mei, Russell, Sami și Ethan, precum și de fratele meu foarte talentat Steve Grimmett, care a murit în mod tragic astăzi. Te iubesc, frate și îmi va fi dor de tine mai mult decât aș putea exprima vreodată.”, a scris fratele artistului.

„Așteaptă-mă, dragostea mea. Până când vom fi din nou împreună. A ta Millie”, a scris și soția solistului.

Vestea a fost confirmată de fiul său Russ Grimmett, pe Facebook: „Nu putem să exprimăm în cuvinte sentimentele actuale. Din păcate, tatăl nostru a murit astăzi şi lasă un gol imens în lume şi în inimile noastre”.

Care a fost cauza decestului?

Nu a fost anunţată nicio cauză a decesului.

Parte a noului val de heavy metal britanic, formaţia rock Grim Reaper s-a format în Worcestershire în 1979, iar Grimmett s-a alăturat în 1982, înlocuindu-l pe Paul de Mercado.

Grimmett a spus pentru Cosmick View că Elton John este „motivul pentru care cânt”. De asemenea, a făcut referire la David Coverdale, Dio şi Rob Halford de la Judas Priest ca fiind cei care l-au influenţat.

Grimmett va deveni singurul membru constant al trupei din 1982 până în 1988 şi apoi din 2006 până în prezent.

Artistul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate

În ianuarie 2017, Grimmett a fost internat în timpul unui concert în Ecuador pentru o infecţie la piciorul drept. În urma operaţiei, a rămas cu o amputare parţială.

Albumul de debut „See You in Hell” a apărut în 1983. Un alt album, „At the Gates”, a fost lansat în 2019. În ianuarie 2022, Grimmett a spus că trupa lucrează la material nou. Într-un interviu din mai 2022, Grimmett a spus că nu are niciun regret, în ciuda faptului că nu are bani.

Cel de-al treilea album legendar al trupei GRIM REAPER, „Rock You To Hell”, a fost produs de Max Norman.

Max Norman a comentat decesul lui Steve, scriind: „Foarte mâhnit să aud că vechiul prieten și cântăreț al trupei GRIM REAPER, Steve Grimmett, ne-a părăsit… Un vocalist extraordinar și un gentleman desăvârșit – îți vom simți lipsa, prietene. Condoleanțe lui Mark și Millie, prietenilor și familiei – o pierdere foarte, foarte tristă…”, transmite The Guardian.