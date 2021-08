Matthew Mindler a fost găsit mort în cursul zilei de sâmbătă, iar vestea morții sale vine la câteva zile după ce a fost raportat dispărut în Pennsylvania. Președintele Universității Millersville, Daniel A. Wubah, a confirmat moartea lui Mindler într-o declarație publicată sâmbătă.

„Cu o inimă îndurerată vă aduc la cunoștință moartea unui tânăr de 19 ani, Matthew Mindler din Hellertown, Pennsylvania, student în anul I la Universitatea Millersville. Gândurile noastre de pace sunt alături de prietenii și familia sa în timpul acest moment dificil „, a spus Wubah.

Potrivit ultimelor informații, încă de joi a fost efectuată o căutare pentru Matthew, după ce a fost raportat dispărut.

„Poliția Universității Millersville și agențiile care aplică legea în zonă îl căutau de atunci. Matthew a fost găsit decedat în această dimineață, sâmbătă, 28 august, în Manor Township lângă campus”, se arată într-un comunicat. „Matthew a fost transportat la Centrul criminalistic al județului Lancaster de către legist pentru o investigație ulterioară”.

Nicio cauză de deces nu a fost împărtășită în acest moment.

Totodată, un comunicat de presă al școlii a afirmat că Mindler a dispărut de marți seara și a fost raportat dispărut la poliția universitară „după ce nu s-a întors în camera sa și nu și-a sunat înapoi familia”.

Studentul a fost văzut ultima dată mergând de la reședința sa în jurul orei 20:11. ora locală de marți seară.

Mindler s-a făcut prima oară remarcat într-un episod din 2009 din „As the World Turns”. A mai avut un rol în „Bereavement”, a apărut la „Last Week Tonight with John Oliver”, „Chad: An American Boy” și la scurtmetrajul „Frequency”.

El a interpretat-o ​​pe Emily Mortimer și pe fiul lui Steve Coogan în comedia-drama din 2011 „Our Idiot Brother”. Ultimul său credit de actorie a fost în 2016.