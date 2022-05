Doliu în lumea filmului după ce actorul Dennis Waterman a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Tragicul anunț a fost făcut chiar de familia acestuia. Se pare că actorul a murit într-un spital din Spania.

„Suntem profund întristați să anunțăm că iubitul nostru Dennis a murit foarte liniștit în spitalul din Spania”, a anunțat familia lui Dennis Waterman, informează BBC.

Sursa citată mai precizează că actorul s-a stins din viață duminică după-amiază, iar soția sa, Pam, a fost alături de el. Totodată, familia a făcut apel la intimitate în aceste momente extrem de dificile.

„Familia vă roagă să ne respectați intimitatea în aceste momente foarte dificile”, au adăugat ei.

Rolurile care l-au făcut celebru pe Dennis Waterman

Menționăm faptul că actorul Dennis Waterman s-a făcut remarcat pentru rolurile sale din seriale de televiziune precum Minder, The Sweeney și New Tricks. El s-a născut la Londra și a finalizat studiile la Corona Theatre School.

Cariera sa în cinematografie a început cu un rol pentru Children’s Film Foundation, după care, la vârsta de 12 ani, a fost invitat să se alăture Royal Shakespeare Company din Stratford. În adolescență, și-a găsit faima în William, adaptarea BBC a lui Just William.

În anii 1970 a cunoscut apogeul, devenind unul dintre cei mai renumiți oameni din televiziunea britanică. Au urmat apoi roluri precum cel al sergentului de poliție George Carter, alături de John Thaw, în serialul polițist The Sweeney, difuzat de ITV.

Totodată, Minder i-a adus de asemenea notorietate. Actorul a jucat din 1979 până în 1989, în rolul lui Terry McCann, bodyguardul și partenerul lui Arthur Daley.

Un exemplu pentru alți mari actori

Dennis Waterman a continuat apoi să joace în comediile On the Up și Stay Lucky. Pe lângă lumea filmului, Waterman s-a mai făcut remarcat și după ce a cântat temele muzicale ale multor emisiuni ale sale și, ca urmare, a fost caricaturizat de David Walliams în Little Britain.

Actorul și comediantul Matt Lucas dezvăluia că Dennis Watterman i-a schimbat viața. Într-o postare pe contul personal de Twitter acesta preciza că a crescut cu interpretările lui.

„Am crescut urmărind interpretările iconice ale lui Dennis Waterman în The Sweeney și Minder. Apariția sa ca invitat în spectacolul nostru Little Britain Live de la Hammersmith Apollo – în care a făcut un duet hilar cu imitația absurdă a lui David – rămâne punctul culminant absolut al carierei mele”, scria acesta.

Ultimul rol pe care Waterman l-a avut a fost în ”Never Too Late in 2020”, care a fost filmat în Australia.

În ceea ce privește viața personală, actorul a fost căsătorit de mai multe ori, una dintre căsnicii fiind cu actrița Rula Lenska până în 1998. În 2012 însă, acesta a fost aspru criticat după ce a recunoscut că și-ar fi lovit soția odată.

Actorul mai are și o fiică, pe nume Hannah, care a devenit o vedetă de televiziune, obținând un rol în EastEnders în rolul Laurei Beale.