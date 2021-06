Doliu în lumea filmului. Actorul american Robert Hogan, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Era extrem de cunoscut pentru producțiile de film, de teatru, dar și de televiziune în care și-a făcut apariția în ultimii 60 de ani.

Totodată, el a fost cunoscut pentru rolurile sale în seriale precum “M*A*S*H” şi “The Wire”, relatează miercuri EFE, citată de Agerpres.

Anunțul a fost făcut chiar de familia actorului. Potrivit unui comunicat de presă transmis de aceștia către ziarul The New York Times, Robert Hogan, care s-a născut în 1933 la New York (Queens), s-a stins din viață pe data de 27 mai în casa lui din Maine.

În ceea ce privește cauza morții, potrivit sursei citate, acesta ar fi decedat în urma unor complicaţii suferite după o pneumonie.

Doliu în lumea filmului

Robert Hogan a fost foarte cunoscut de telespectatori pentru cariera sa extrem de prolifică în televiziunea americană care a început în 1961.

În ciuda faptului că nu a interpretat roluri principale, celebrul actor a avut o serie de roluri memorabile în seriale precum “Bonanza”, “Another World”, “As the World Turns”, “Days of Our Lives”, “Deadline”, General Hospital”, “Law & Order”, sau “The Wire”.

Totodată, în serialul “Law & Order”, el l-a intepretat pe judecătorul Van Vliet, iar în “The Wire”, pe Louis Sobotka, un constructor de nave, în timp ce în serialul devenit cult “M*A*S*H” el a jucat rolul pilotului de elicoptere Smilin’ Jack Mitchell.

În același timp, celebrul actor a avut şi numeroase apariţii în filme precum “Species II”, în rolul unui general de Pentagon, în filmul de război “Day Zero” şi mai recent în “Youth in Oregon” (2016). Pe Broadway, Robert Hogan a jucat în piesele “Further Than the Furthest Thing” (2002), “Boy” (2004), “The Accomplices” (2007), sau “Mourning Becomes Electra” (2009).

De menționat este faptul că, în 1983, actorul s-a recăsătorit cu scriitoarea Mary Hogan. Totodată, el a avut trei copii cu fost sa soţie Sharon Lynn şi doi nepoţi. În 2013, Robert Hogan a fost diagnosticat cu Alzheimer.