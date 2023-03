Fotbalul românesc este din nou în doliu. A murit Nicolae Bara, fost investitor la UTA între anii 2006 și 2008 a plecat de pe lumea asta, la 67 de ani, iar anunțul decesului a fost făcut de fostul ministru al Administrației și Internelor , Costel Traian Igaș. Nicolae Bara avea de gând să investească din nou la clubul său de suflet.

În afara clubului UTA, Bara avea și alte contacte cu lumea sportului fiind patron al cotidianului de sport „Sport Total” dar și al radioului „Sport Total FM”

„Drumurile și acțiunile noastre au fost mereu purtate de gândul cel bun,de azi înainte rămâne doar amintirea vremurilor prin care am trecut împreună! Drum lin spre eternitate, prieten bun!” a scris Tarian Igaș pe o rețea de socializare.

Voia să revină la finanțarea clubului arădean

„Nu mai sunt la vârsta la care să visez cai verzi pe pereți. Nu pot să pun căruța înaintea calului. Nu am cum să fac strategii până nu înțeleg foarte bine dacă e nevoie de mine într-un fel sau altul.

Interesul meu era să văd dacă pot ajuta UTA cumva, nu știu cum, nu am un scenariu prestabilit. Ăsta e singurul meu interes, să ajut UTA. Dacă pot, iar dacă nu mă dau la o parte și rămân în continuare un suporter din umbră care urmăresc fenomenul, dar lăsați-mă să evaluez corect”, spunea Nicolae Bara, pe data de 4 februarie 2023, conform specialarad.ro.

Bara a trimis și o scrisoare de intenție

Nicolae Bara a și explicat în ce fel ar fi putut să ajute clubul: „Am înaintat o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail a clubului UTA și am și discutat la telefon cu domnul Meszar.

Nu-l cunosc personal, nici dânsul nu cred că mă cunoaște, am stabilit să ne auzim și, probabil, să ne vedem față în față în luna ianuarie, după ce echipa pleacă în cantonament și e și dânsul mai liber.

Așa mi-am făcut și eu programul, să vin în România cam pe atunci, în rest nu știu ce să vă spun. Nu am niciun fel de scenariu, nu am pus vreo condiție pentru a merge mai departe cu discuțiile, nu aș vrea ca numele meu să fie legat neapărat de mari investiții la club, poate aș putea ajuta și în alt fel”.

„Dar da, mai am și ceva bani puși deoparte, doar că, repet, azi vorbim despre o simplă intenție de a mea. Nu știu ce va ieși, dacă va ieși ceva, așa am simțit să fac, să trimit acea scrisoare de intenție și asta am făcut.

Cine mă cunoaște, știe că nu vreau reclamă sau imagine, chiar nu am dorit ca despre acest gest al meu să se afle atât de repede în spațiul public”, spunea Nicolae Bara, conform sportarad.ro.