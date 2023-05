Tori Bowie, fosta campioană mondială în proba de 100 de metri, a murit la vârsta de 32 de ani, potrivit Reuters.

,,Suntem devastați să împărtășim vestea foarte tristă că Tori Bowie a murit. Am pierdut o clientă, prietenă dragă, fiică şi soră. Tori a fost o campioană… un far de lumină care a strălucit atât de puternic! Avem cu adevărat inima frântă şi rugăciunile noastre se îndreaptă către familie şi prieteni”, a scris Icon Management pe Twitter.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4

— Icon Management Inc. (@iconmanagement) May 3, 2023