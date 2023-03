Doliu în Franța! Emmanuelle Mottaz, celebra cântăreață de muzică pop, s-a stins din viață

Franța este în doliu, după ce artista de muzică pop Emmanuelle Mottaz s-a stins din viață. Aceasta a decedat la doar 59 de ani într-un spital din Paris pe data de 16 martie 2023, însă anunțul decesului ei a fost făcut abia miercuri, 22 martie 2023, de către Jean-Luc Azoulay, producătorul companiei AB Productions.

„Ea avea o stare de sănătate fragilă de ceva timp. A fost o adevărată artistă, o fată formidabilă. A fost cântăreaţă şi scenaristă, în special pentru ”Hélene et les garçons”. Suntem foarte trişti”, a declarat, miercuri, Jean-Luc Azoulay pentru agenția de presă AFP.

Despre Emmanuelle Mottaz

Emmanuelle Mottaz a făcut parte din AB Productions, companie care domina sectorul programelor pentru copii şi adolescenţi, graţie emisiunii TV „Club Dorothée” şi a unor seriale TV, precum „Premiers baisers” şi „Hélene et les garçons”, toate difuzate pe TF1.

După ce a acompaniat-o pe animatoarea Dorothée în cântecul „Allo, allo, monsieur l’ordinateur” (unde a interpretat vocea robotizată a computerului), Emmanuelle Mottaz a cunoscut succesul solo în anul 1986 datorită melodiei „Premier baiser”, lansată tot de AB Productions.

Această melodie, modelată după slow-urile TV din anii ’60, s-a vândut în 700.000 de exemplare şi a ajuns pe locul doi în Top 50. Cântecul a fost apoi folosit ca generic muzical pentru serialul TV „Premiers baisers”, care a fost difuzat între anii 1991 şi 1995.

În anul 1987, Emmanuelle Mottaz a dat din nou lovitura cu melodia „Rien que toi pour m’endormir”, însă după aceea, cariera ei de cântăreaţă de muzică pop s-a oprit, iar ea s-a orientat spre scrierea de scenarii pentru AB Productions, apoi spre realizarea de scurtmetraje şi spre fotografie.

Doliu în lumea muzicii! Bobby Caldwell s-a stins din viață

Din nefericire, o altă stea s-a stins zilele trecute. Bobby Caldwell, interpretul faimoaselor melodii „What You Won’t Do For Love” și „Open Your Eyes”, a decedat la onorabila vârstă de 71 de ani. Soția sa, Mary Caldwell, a fost cea care a făcut anunțul. Potrivit spuselor sale, Bobby Caldwell a murit acasă.

În ultimii șase ani, Bobby Caldwell s-a confruntat cu probleme de sănătate, care au apărut din cauza unui efect advers al consumului de antibiotic – fluorochinolonic.

„Bobby a decedat aici, acasă. L-am ținut strâns în brațe în timp ce ne părăsea. Am inima frântă pentru totdeauna. Vă mulțumesc tuturor pentru numeroasele rugăciuni de-a lungul anilor”, a scris Mary Caldwell pe contul ei de Twitter.

Vocea sa se mula cu ușurință pe mai multe genuri muzicale, precum jazz, R&B și rock. Piesa sa „What You Won’t Do For Love” s-a aflat în topurile Billboard 100, după ce a fost lansată în anul 1978.

„What You Won’t Do For Love” a rămas un hit de-a lungul mai multor generații datorită atracției sale largi ca sample și cover song. Tupac Shakur a eșantionat piesa pe melodia sa „Do for Love” din 1998, iar Boyz II Men, Snoh Aalegra, Michael Bolton și alții au reînregistrat-o pe post de cover.

„Open Your Eyes”, o altă piesă de succes de ale lui Bobby Caldwell (de pe albumul „Cat in the Hat” din 1980) a devenit sample pentru alte piese celebre, precum „The Light” de la Common de pe albumul „Like Water for Chocolate” din anul 2000.

În 2013, John Legend a făcut și el un cover al melodiei pe albumul său „Love in the Future”.