Doliu uriaș în fotbal. Un cunoscut jucător a murit la vârsta de 55 de ani. Este vorba despre Freddy Rincon, fost căpitan al naționalei Columbiei. Figură legendară a fotbalului, acesta a murit, miercuri seara, în spital, la vârsta de 55 de ani.

Freddy Rincon se afla internat la terapie intensivă, în stare critică, după ce, luni dimineață, a fost victima unui accident rutier produs în orașul Cali. Fostul mijlocaș de la Real Madrid a suferit răni grave la cap, iar timp de trei ore a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Laureano Quintero, șeful clinicii private în care fusese internat Rincon, a anunțat că fostul jucător de fotbal a murit cu puțin înainte de miezul nopții.

″În ciuda tuturor eforturilor echipei noastre medicale, pacientul Freddy Eusebio Rincon Valencia a murit astăzi, 13 aprilie. Regretăm profund acest lucru și, în același timp, transmitem cele mai sincere condoleanțe rudelor, prietenilor, cunoscuților și fanilor. Invităm toți oamenii din țară să și-l amintească cu bucurie pentru tot ceea ce ne-a oferit prin realizările sale sportive”, a transmis, într-un comunicat de presă, clinica Imbanaco.

Românii și-l amintesc pe Freddy Rincon când a jucat împotriva României. Atunci, el a făcut parte din echipa Columbiei. Tricolorii noștri au învins-o de două ori. Fotbalistul a jucat la trei ediții ale Cupei Mondiale (1990, 1994 și 1998). El a marcat 17 goluri în cele 84 de apariții la echipa națională a Columbiei.

Freddy Rincon a fost adversarul României atât la Mondialul din 1994, cât și la cel din 1998. Ambele meciuri au fost câștigat de naționala noastră, 3-1 și 1-0.

La nivel de club, Rincon a jucat pentru Real Madrid (Spania), Napoli (Italia), Palmeiras şi Corinthians (Brazilia) şi America de Cali (Colombia).

Amintim că în luna martie o altă legendă a fotbalului s-a stins din viață. Este vorba Tomas Boy, căpitanul naţionalei Mexicului la Cupa Mondială din 1986, a încetat din viaţă. Tragicul anunț a fos făcut de Liga mexicană de fotbal.

Potrivit sursei citate, fostul mare fotbalist a murit la vârsta de 70 de ani, în urma unei tromboembolii pulmonare, scrie EFE. Supranumit “El Jefe” (Şeful), Tomas Boy a îmbrăcat de 52 de ori tricoul selecţionatei ţării sale, pentru care a marcat 9 goluri.

Cea mai mare parte din cariera sa de jucător a petrecut-o la echipa Tigres UNAL (1975-1988). Totodată, el a fost golgheterul istoric al acestui club, cu 104 reuşite, fiind depăşit în anul 2019 de atacantul francez Andre-Pierre Gignac.

Colombian former player ⚽Freddy Rincon was inside the SUV. Red light ignored. Some people say he was in the passenger seat.pic.twitter.com/f6zPWVZ2lA

— Trivium (@triviumcolombia) April 11, 2022