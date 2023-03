Sean Lampkin, un actor american cunoscut mai ales pentru rolul său din sitcomul „Martin”, difuzat în anii 1990, a murit, zilele trecute, la vârsta de 54 de ani.

Marsel Watts, cea mai bună prietenă a actorului, a făcut anunțul pe Facebook.

„Prietenul meu, ultimul meu coleg din ultimii 10 ani, un tată și un om de familie devotat, fratele meu, partenerul de afaceri și antrenorul meu a murit în această dimineață. Odihnește-te în pace, Sean Lampkin”, a scris ea, potrivit Yahoo.com.

Conform unor surse, actorul a murit, în somn, la reședința sa din Florida.

Lampkin a interpretat ani la rând rolul lui Nipsey, barmanul din sitcomul ”Martin” și a jucat în filme ca „Bad Boys” și „Big Mamas House”

„Lampkin a interpretat ani la rând rolul lui Nipsey, barmanul din sitcomul „Martin”. A fost și băiatul rău din „Bad Boys”, șoferul de taxi din „Big Mamas House” și lunetistul din „Life”, a adăugat ea, enumerând o parte dintre rolurile sale celebre.

„Avea centura neagră la karate. A lucrat pentru Martin Lawrence timp de zeci de ani, fiind mâna sa dreaptă”, a amintit ea.

„Martin” este un sitcom de televiziune american care a fost difuzat timp de cinci sezoane pe postul american Fox, din august 1992 până în mai 1997. Serialul l-a avut în rolul principal pe celebrul actor Martin Lawrence.

A murit în somn. Era cel care ne dăruia dragoste și alinare în fiecare zi

Memnar Grayton, un apropiat al lui Sean Lampkin, a declarat că talentul actor de comedie a murit în somn. Cauzele decesului urmează să fie analizate.

„Sean era cel care, în fiecare dimineață, ne oferea lumina călăuzitoare, ducându-i pe cei dragi și pe prietenii săi pe căi ferite de orice pericol. El era cel care ne dăruia dragoste și alinare în fiecare zi când simțeam că totul în jurul nostru se prăbușea” a scris acesta.

„Doar gândul la râsul lui zgomotos și la zâmbetul adorabil te făcea să renunți la toate gândurile negre”, a adăugat Grayton.

Moartea actorului survine la doar câteva zile după decesul altui cunoscut artist de culoare

Moartea actorului american survine la doar câteva zile după decesul altui cunoscut artist de culoare. Lance Reddick, celebru pentru rolul său în serialul „The Wire” și în franciza cinematografică „John Wick”, a murit subit la 60 de ani. Corpul neînsuflețit al lui Lance a fost descoperit în locuința sa din Studio City, iar cauza morții rămâne neclară.

Actorul s-a născut în Baltimore, Maryland, la 31 decembrie 1962. Reddick a studiat la Școala de Muzică Eastman de la Universitatea Rochester din statul New York, unde a absolvit, iar ulterior a urmat cursurile Școlii de Teatru Yale.

Înainte de a lucra la ‘Wick’, Lance a fost cunoscut mai ales pentru că l-a interpretat pe ofițerul fictiv Cedrick Daniels, de la Departamentul de Poliție din Baltimore, în serialul „The Wire” difuzat de HBO. Personajul său a apărut în toate cele cinci sezoane ale serialului.

Lance a avut, de asemenea, roluri recurente într-o mulțime de seriale populare inclusiv „Fringe”, „Bosch”, „Oz” și „Lost”. În plus, Lance a jucat pe marele ecran în afara francizei „Wick”, având roluri în filme precum „Angel Has Fallen” și „Godzilla Vs. Kong”.