Ed Walters a cântat la clarinet, saxofon, flaut, oboi și corn englezesc în mai multe orchestre, în săli de concerte de prestigiu precum Kennedy Center și Arena Stage din Washington, dar și în teatrele Hippodrome și Lyric din Baltimore.

A cântat orice gen de muzică, de la operă, la coloana sonoră a unor filme, de la musicaluri celebre pe Broadway până la concerte pop și a fost pe scenă până în ultima clipă, scrie WashingtonPost.

Ultimul spectacol în care a cântat a fost musicalul „Chicago”, în care a performat la trei instrumente. „A fost un om cu un suflet mare, care nu putea să spună niciodată nu și îi sfătuia mereu pe cei mai tineri. Odihnește-te în pace”, a scris pe Twitter unul din foștii săi colaboratori.

Timp de mai bine de 30 de ani, Edward Walters a fost antreprenor muzical al unor locații muzicale de renume, inclusiv Teatrul Național și Wolf Trap Center for the Performing Arts.

Walters era cel care contracta artiști pentru ceremoniile inaugurale ale fiecărui președinte american, din 1981 până în 2017, a precizat familia sa, precum și pentru evenimente, inclusiv pentru celebrul shov TV „Crăciun la Washington”.

Edward Henry Walters s-a născut în Philadelphia, pe 8 martie 1946 și a crescut în Baltimore. Tatăl său a fost șofer de taxi, iar mama sa cânta la pian în biserică. În 1968 a absolvit Conservatorul Peabody din Baltimore, după care și-a luat masterul în muzică la Universitatea Catolică în 1972. A fost membru al Orchestrei Simfonice din Alexandria și participa la Marine Corp Marathons. În urma sa rămân două fiice.

Pe parcursul îndelungatei sale cariere, Edward Walters a avut onoarea de a lucra cu compozitori și interpreți precum Leonard Bernstein, Ray Charles, Michael Jackson, Aretha Franklin, The Four Tops, The Temptations, Johnny Mathis, Dionne Warwick, Tony Bennett, Lady Gaga și Orchestra Simfonică Națională, pentru a numi doar câțiva.

Ed Walters a încetat din viață în urma unei boli scurte. În timp ce înmormântarea sa militară va fi privată, un serviciu de celebrare a vieții sale va avea loc la Universitatea din Maryland, permițând numeroșilor săi prieteni și familiei să sărbătorească acest om remarcabil.