Doliu fără margini în România! O celebră jurnalistă şi scriitoare s-a ridicat la ceruri

Durere fără margini în presa din România! O jurnalistă şi scriitoare cu experienţă, foarte iubită şi respectată în mass-media din Braşov, a încetat din viaţă la 65 de ani, după o grea suferinţă. Este vorba despre Ileana Gafton Dragoș.

Braşovul este în doliu la auzul teribilei veşti

“MAMA…

Nu pot spune că s-a stins mama, pentru că mama e dragoste, iar dragostea nu va pieri niciodată!”, este mesajul emoţionant transmis de către fiica sa.

Ileana Gafton Dragoș s-a luptat în ultimii ani cu cancerul, iar toată această experienţă a aşternut-o în paginile unei cărţi – “Cancerul – o călătorie prin urechile acului”.

Iată cum sună descrierea acestei cărţi: “Ileana Gafton Dragoș, din propria și deloc ușoara sa experiență, trecută „prin urechile acului“, a înțeles esențialul, pe care s-a străduit, cu har, să-l împărtășească și altora: nici cancerul, nici vreo altă boală trupească nu se află neapărat sub semnul incurabilului, ci „la Dumnezeu toate sunt cu putință“. Medicina – limitată, ca toate lucrurile omenești – nu trebuie desconsiderată, ci complinită prin recursul cu bună încredințare la „ajutoarele de Sus“.”

Ileana Gafton Dragoș s-a stins din viaţă vineri seara. Ei nu-i plăcea neapărat să vorbească despre boli, ci despre viaţa frumoasă pe care o trăise. Jurnalista şi-a lăsat amprenta în primele ziare post-decembriste, iar copiii săi de suflet erau Corona Press şi Inside Braşov, relatează evz.ro.

Îi plăcea să vorbească despre despre cum reușea să vadă frumosul din oameni. Îi plăcea poezia, pe care o găsea în Dumnezeu și de la Dumnezeu.

Ileana Gafton Dragoș îşi descria lupta cu cancerul şi modul în care a transformat totul într-o “aventură”

“Am transformat această boală ucigașă într-o aventură, am cunoscut culturi și civilizații, printre care am stat de vorbă cu beduini și cu un popor, mai puțin cunoscut, și anume cel nubian. Am făcut călătorie pe Nil, fluviul divin, despre care se spune că toți cei care călătoresc pe el se vindecă.

Am crezut că apa vieții spală orice boală, orice necaz, orice gând rău, și I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. Toate m-au ajutat, m-au făcut mai puternică, m-au făcut mai „interesantă“ pentru unii și chiar „incredibilă“ pentru alții…

Am spus că pun punct acestei incursiuni în trecut, dar nicidecum nu îmi permit să mă joc cu cuvintele și să spun că această călătorie se termină acum, pentru că s-ar putea să se întâmple…”

