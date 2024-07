Whitney Rydbeck a murit din cauza unor complicații cauzate de cancer, în timp ce era în îngrijirea unui hospice din Chatsworth, California, a declarat prietenul său, regizorul Tommy McLoughlin, pentru The Hollywood Reporter.

„Am pierdut nu doar un comediant și actor foarte amuzant… ci și una dintre cele mai bune ființe umane pe care le-am cunoscut vreodată”, a scris McLoughlin într-un tribut adus actorului pe Instagram.

Rydbeck a apărut în zeci de seriale TV, de la ”The Brady Bunch”, „Phyllis”, ”M*A*S*H”, ”Cagney & Lacey” și ”Highway to Heaven” până la ”Star Trek: The Next Generation”, ”Sisters”, ”Living Single”, și ”Scrubs”.

În al şaselea film din seria „Friday the 13th”, lansat în 1986, Rydbeck a impresionat în rolul comicului Roy, care, în timp ce poartă ochelari de protecție peste ochelarii obișnuiți, dă peste criminalul mascat în timpul unui joc de paintball corporativ. Încearcă să fugă, dar nu va supraviețui.

Whitney Rydbeck a fost și manechin pentru testele unor mașini

Rydbeck a fost și manechin pentru testele unor mașini. Seria de reclame slapstick, care a debutat în 1985, s-a încheiat cu replica „Puteți învăța multe de la un manechin”.

Whitney Wilbert Rydbeck s-a născut în Los Angeles pe 13 martie 1945. A urmat cursurile Cal State Fullerton, unde a studiat teatrul.

Începând cu anii 1970, a devenit membru al Richmond Shepard Mime Troupe și al L.A. Mime Company, fondată de John McLoughlin.

„Era tipul perfect pentru a ajunge aici, deoarece era un mim excelent”, a remarcat McLoughlin.

A fost robot în filmul lui Woody Allen, ”Sleeper”

Rydbeck și-a făcut debutul pe ecran într-un episod din 1970 din serialul ”Nanny and the Professor”, după care a întruchipat un robot în filnul lui Woody Allen, ”Sleeper” (1973).

Înainte de anii 80, Rydbeck avea să apară și în filmul „Love at First Bite” (1979) cu George Hamilton, în filmul ”Rocky II” (1979) regizat de Sylvester Stallone și în ”1941” (1979) al lui Steven Spielberg.

În repertoriul său cinematografic se numără și producții precum ”Oliver & Company„ (1988) și ”A Very Brady Sequel” (1996) dar și serialele TV „Lassie”, ”Switch”, ”7th Heaven”, ”Buck Rogers in the 25th Century”.

Mesaj emoționant, transmis de actorul John Alford: ”Nimic nu va mai fi la fel fără râsul tău”

Actorul a apelat la rețelele de socializare pentru a-i aduce un omagiu prietenului său, scriind:

„Whitnei, ai fost dăruit cu har și cu bucuria de a juca. Inima ta era pură, iubirea ta era nemăsurată, ai fost un suflet uimitor. Tuturor ne va fi dor de tine. Vom avea nevoie de mult timp pentru ca rana noastră să se vindece. La revedere, prietenul meu. Te iubesc”.

Cei doi s-au cunoscut în timpul liceului și au început să lucreze împreună încă din anii ’70, când au devenit prieteni foarte buni.

Actorul a adăugat, într-o altă postare: „A fost o vreme când eram nedespărțiți. Ne-am simțit grozav. O să-mi fie dor de tine. Nimic nu va mai fi la fel fără râsul tău”.