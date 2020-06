„Episodul la care se face referire în informarea de presă a fost o intervenţie surprinzătoare şi bizară în condiţiile în care, sub mandatul actualului CA, am făcut cele mai mari investiţii în TVR – atât la studioul central, cât şi la toate cele 5 staţii teritoriale, am reluat producţia unor evenimente de anvergură şi, mai ales, am asigurat o bună gestionare a bugetelor pentru a nu repeta episoade de tristă amintire din istoria SRTv, care ajunsese, în 2016, la datorii de aproape 150 de milioane de euro.

Rămâne însă întrebarea dacă este o coincidenţă faptul că o asemenea abordare a apărut în contextul în care, în spiritul unei bune şi transparente gestionări a banului public, mai ales în condiţiile crizei generate de epidemia COVID, managementul TVR face o evaluare atentă a producţiilor curente, pentru a optimiza bugetele şi a creşte eficienţa în administrarea tuturor resurselor – umane, financiare şi tehnice”, transmite Gradea, conform unui comunicat transmis de Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol al Televiziunii Publice și citat de agerpres.ro

Ce susține preşedintelele-director general al TVR

„Menţionez că respectiva informare de presă, transmisă de un sindicat care nu este constituit la nivelul SRTv, nu reflectă întru totul poziţiile exprimate de toţi membrii Consiliului de Administraţie al TVR în şedinţa de astăzi. Mai mult, reprezentanţii acestui sindicat participă la şedinţele CA în calitate de observatori, semnând o declaraţie de confidenţialitate şi asumându-şi că discuţiile interne se rezolvă intern şi nu pot fi făcute publice decât cu acordul tuturor membrilor CA. În repetate rânduri, însă, acest sindicat a comunicat în media informaţii neadevărate, aducând permanent daune de imagine televiziunii publice”, transmite Doina Gradea.

Membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune au cerut în şedinţa de joi retragerea Doinei Gradea din funcţia de preşedinte-director general al TVR, însă aceasta a refuzat, având susţinerea altor membri, informează Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind.

„În urma abuzurilor repetate ale administraţiei Gradea şi a managementului defectuos, astăzi, 18 iunie 2020, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune – SRTV, s-a cerut oficial Doinei Gradea retragerea din funcţia de preşedinte-director general al instituţiei publice de presă. Solicitarea a fost făcută de Karen Sebesi, membru al CA – reprezentant al salariaţilor – şi a fost susţinută de reprezentantul PSD, Sorin Ilieşiu, reprezentantul PNL, Cristian Petcu, şi Dan Lazea, reprezentantul USR. Reprezentanta salariaţilor Monica Ghiurco şi reprezentanta Preşedinţiei României în CA, Christel Ţopescu, au propus organizarea în cel mai scurt timp a unei şedinţe extraordinare de CA în care să se analizeze întreaga activitate a managementului”, se arată în comunicatul SRJ MediaSind.

Potrivit sursei citate, Doina Gradea a fost susţinută de ceilalţi membri ai CA, inclusiv de reprezentantul Guvernului, Cătălin Blebea, şi de reprezentanta UDMR, Nagy-Debreczeni Hajnalka.

Biroul Executiv Naţional al Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind anunţă că va prezenta vineri poziţia oficială şi argumentele organizaţiei privind demiterea în regim de urgenţă a şefei TVR.