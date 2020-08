Cel care semnalează acest lucru este Eugen Teodorovici care a publicat sâmbătă un extras din Registrul Partidelor Politice. Conform acestui document, președintele PSD este Viorica Dăncilă, președintele executiv este Eugen Teodorovici, iar secretarul general este Mihai Fifor și în acest context, toate actele semnate de lideri interimari ai PSD în relațiile cu terții s-au făcut prin încălcarea legii. Acest lucru ar putea duce chiar la desființarea partidului, mai atrage Teodorovici atenția.

Iată mai jos, ce a scris mai exact social-democratul:

„PROSTIE sau plan DIABOLIC îndreptat împotriva PSD?

#Marcel Ciolacu, înainte să mai candideze vreodată pentru vreo funcție publică, TREBUIE să-și dea #DEMISIA din toate funcțiile deținute azi: “președinte” interimar al #PSD (această funcție este numai în imaginația sa!), președinte al Camerei Deputaților și președinte al organizației #PSDBuzău!

Nu îi este lui adresat acest mesaj, pentru că nu ar putea înțelege încă o #lege pe care a încălcat-o cu sau fără știință (nici nu ar mai conta!), ci tuturor celor care știu să citească o prevedere legală, cetățenilor români, colegilor mei parlamentari, colegilor mei din PSD, instituțiilor competente ale statului român și, nu în ultimul rând, presei LIBERE din … București, Washington și Bruxelles.

CONCRET:

Conform Legii partidelor politice nr. 14/2003, modificările la Statutul unui partid produc efecte NUMAI după validarea de către TRIBUNAL!

Puteți consulta EXTRASUL din Registrul partidelor politice (din data de 05.08.2020), care confirmă că Marcel Ciolacu, în calitate de „președinte” interimar al PSD și TOȚI cei care au semnat/angajat într-un fel partidul în relațiile cu terții, au ÎNCĂLCAT LEGEA‼️ De fapt, cei cu pregătire juridică “descriu” situația în felul următor: “#fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, uzurpare de calități oficiale, înșelăciune și delapidare”‼️ Iar în contextul actual, putem să ne gândim la cel puțin un aspect important: asumarea și validarea listelor de candidați pentru alegerile locale. ATENȚIE, termenul de depunere a listelor este 18 august!

REPET: Prostie sau plan diabolic îndreptat împotriva PSD? Pentru acestea nu putem avea pretenția unui singur vinovat!

Este de neconceput bătaia de joc a “conducerii” interimare a partidului față de #munca depusă de ani buni de toți colegii din partid, față de simpatizanții noștri, prin lipsa de mesaj politic clar, ferm și de poziționare categorică împotriva abuzurilor făcute de actuala guvernare și lipsa de reacție față de bătaia de joc și jignirile președintelui Iohannis și ale liberalilor la adresa Partidului Social Democrat, a întregii suflări social democrate și, mai ales, la adresa poporului român!

Pe lângă toate acestea, TU, “președinte” interimar adaugi incapacitatea de a gestiona activitatea Camerei Deputaților (legi “trecute” tacit, negocieri în defavoarea partidului și a țării, trădarea propriului electorat prin dărâmarea propriului guvern în 2019 și multe altele, mai puțin sau deloc cunoscute de publicul larg!) și … pui în PERICOL (oare cu aceeași “scăpare” din Camera Deputaților?) depunerea listelor pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, riscând chiar DESFIINȚAREA celui mai important partid din România‼️

Puteți consulta și voi Legea 14/2003. Eu am extras doar câteva articole relevante:

Art. 25. – (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc in conditiile prevazute de statut.

(2) Orice modificare se comunica Tribunalului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data adoptarii, cu indeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2) si (3). Tribunalul Bucuresti o examineaza potrivit procedurii prevazute la art. 20 si 21.

Art. 26. – (1) In cazul in care modificarile nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2) sau daca instanta a respins cererea de incuviintare a modificarii statutului, iar partidul politic in cauza actioneaza in baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului Bucuresti incetarea activitatii partidului politic si radierea acestuia din Registrul partidelor politice”, scrie social-democratul pe pagina sa de Facebook.