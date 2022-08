– Foarte important este ca medicul să își ia timp să explice pacientului problemele pe care le are și tratamentele pe care le va face, într-un limbaj simplu și ușor de înțeles, tocmai pentru a-i oferi un plus de încredere și de liniște pacientului. Această comunicare trebuie să continue pe tot parcursul tratamentului,dar și la finalul acestuia, pentru a se preîntâmpina cazuri de recidivă (vorbesc despre necesitatea controalelor periodice, chiar și după terminarea tratamentelor stomatologice de amploare).

Complianța pacientului

– în relația de încredere dintre medic și pacient este importantă nu numai terapia medicului, cât și complianța pacientului – să urmeze recomandările și tratamentele indicate de medic (ex: tratamentul cu antibiotic de 7 zile nu trebuie încheiat de pacient atunci când îl lasă durerea, după 2 zile; controalele regulate trebuie să fie efectuate la 6 luni, nu după un an sau după o perioadă mai lungă de atât).