Dmitro Kuleba a criticat incapacitatea Uniunii Europene de a-și pune în aplicare propriul plan de a furniza Ucrainei un milion de obuze, în timp ce statele membre ale blocului comunitar au disensiuni în legătură cu modul de aplicare a acestui plan, informează agenţia EFE.

„Aceasta este o probă asupra autonomiei strategice a UE în luarea de noi decizii cruciale privind securitatea”, a spus el pe Twitter, adăugând că țara sa plătește aceste întârzieri „cu vieţi omeneşti”

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023