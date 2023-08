Acest subiect provoacă dezbateri aprinse în mediul online, unde oamenii s-au împărțit în două tabere, conform Full Fact.

O postare pe Facebook spune: „Consider că este ilegal să nu se accepte numerar, deoarece banii cash sunt un mijloc legal de plată, indicat pe bancnotele din Marea Britanie”.

Potrivit Fullfact, acest lucru este fals. Nu este ilegal ca magazinele din Regatul Unit sau companiile să refuze să accepte bani cash. La fel de bine pot refuza să accepte plăți cu cardul. Și în timp ce numerarul este „monedă legală”, aceasta are o definiție limitată, care nu înseamnă că întreprinderile trebuie să-l accepte. Potrivit Băncii Angliei, proprietarii magazinelor pot alege ce fel de plată primesc.

Guvernul nu intenționează să impună acceptarea numerarului

Într-un răspuns la o petiție semnată de peste 4.000 de oameni, prin care se cere ca magazinele să nu refuze plățile în numerar, guvernul a răspuns că „nu intenționează să impună acceptarea numerarului”.

Comunicatul explică: „Deși guvernul recunoaște că posibilitatea de a tranzacționa cu numerar rămâne importantă pentru milioane de oameni din Marea Britanie, în special pentru cei din grupurile vulnerabile, rămâne la latitudinea comercianților dacă acceptă sau refuză orice formă de plată, inclusiv numerar sau cu card”.

Mijloc legal de plată

Banca Angliei a precizat: „Moneda are un sens tehnic restrâns, care nu are nicio utilitate în viața de zi cu zi. Înseamnă că, dacă oferiți să plătiți integral o datorie față de cineva la un curs legal, acea persoană nu vă poate da în judecată pentru că nu ați rambursat banii la alt curs”.

Monetăria Regală spune că numerarul, fiind un mijloc de plată legal, nu înseamnă că „orice tranzacție obișnuită trebuie să aibă loc în moneda legală”.

Numerarul, util unui număr mare de oameni

Numerarul poate fi util și în situațiile în care utilizarea unui card bancar nu este o opțiune, de exemplu în unele magazine mici, care primesc doar carduri de peste o anumită sumă sau unde poate fi mai ușor să folosești banii fizici, cum ar fi în mijloacele de transport în comun.

În plus, nu oricine are acces la un cont bancar, așa că numerarul este foarte important. Există totuși câteva dezavantaje când vine vorba de utilizarea numerarului. Nu întotdeauna este convenabil să aveți la voi bancnote și monede, în comparație cu un card. În plus, banii fizici se pot pierde mai ușor sau pot fi furați. Dacă pierdeți un card bancar, puteți cere băncii să-l blocheze, pentru ca nimeni să nu aibă acces la acei bani.

Plățile cu un card bancar sunt adesea mult mai rapide

Plățile digitale efectuate cu un card bancar sunt adesea mult mai rapide și mai convenabile, în comparație cu utilizarea numerarului, deoarece pot fi făcute oriunde și oricând. De asemenea, achizițiile în multe magazine online se pot face doar prin plăți care necesită carduri bancare.

Desigur, folosirea unui card bancar vine și ea la pachet cu anumite dezavantaje. Poate fi mult mai dificil să ținem evidența cheltuielilor. Totodată, poate fi mai dificilă bugetarea în comparație cu utilizarea numerarului și nu toate magazinele acceptă cardul.