„PMP azi va depune din nou o solicitare prin care cere convocarea BPR şi aducerea în plen a legii prin care cerem eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari şi primari. Aceasta este soluţia, eliminarea, pentru că demisia şi-a dat-o şi Dragnea şi mulţi alţii, dar pensiile au rămas”, a transmis Eugen Tomac pe Facebook.

Eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari şi primari

De asemenea, preşedintele PMP a adăugat că a fost singurul parlamentar care a renunţat la acest drept.

„Eu mi-am dat demisia din Parlament anul trecut, nu anul acesta cu zece zile înainte de alegeri, dar nu le pot spune oamenilor că, odată ce mi-am dat demisia, nu voi avea pensie specială. (…) Ceea ce am făcut totuşi pentru a nu beneficia de pensie, am declarat în plenul Camerei Deputaţilor, cerând să se consemneze în stenogramă, care se publică în Monitorul Oficial, că renunţ la acest drept. Am fost singurul parlamentar care a făcut asta!”, a completat Eugen Tomac.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi liderul deputaţilor social-democraţi, Alfred Simonis, au anunţat luni că vor demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială.

Preşedintele USR, Dan Barna, a informat că deputaţii şi senatorii partidului îşi vor depune demisia din Parlament marţi, pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie specială.

Eugen Tomac deschide lista PMP la alegerile parlamentare

Partidul Mişcarea Populară a depus la Biroul Electoral Municipal listele pe Bucureşti ale candidaţilor la parlamentare, la Camera Deputaţilor lista fiind deschisă de Eugen Tomac, preşedintele formaţiunii, iar la Senat, de Cristian Diaconescu.

Următorii pe lista pentru Camera Deputaţilor sunt: Ioana Constantin, Sebastian Moise, Liviu Negoiţă, Ştefan Florescu, Gabriel Rădulescu. Pe lista PMP Bucureşti pentru Senat se mai află Doru Onaca. Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunţat sâmbătă înscrierea lui Liviu Negoiţă în partid.

„Se pare că suntem primul partid care şi-a depus astăzi lista de candidaţi pentru Bucureşti la Camera Deputaţilor şi Senat. Traversăm o perioadă foarte grea, nu am mai avut o asemenea situaţie, ca în plină criză de sănătate publică să avem alegeri parlamentare. Prin urmare, cred că toată clasa politică are în faţă un test extrem de important, acela de a-i convinge pe români că democraţia nu poate fi suspendată, chiar şi în asemenea situaţii şi trebuie să dăm un vot responsabil pentru un Parlament care are în faţă o sarcină extrem de grea, aceea de a pregăti ţara de o perioadă extrem de dură. Un Parlament care trebuie să vină să dea legi bune pentru economie, pentru sănătate, pentru educaţie”, a spus Tomac la sediul BEM.