„Doamnă Președintă a Camerei Reprezentanților (n.r. – Madame Speaker). Doamnă vicepreședintă. Niciun președinte nu a spus aceste cuvinte de pe acest podium și era timpul. Primă Doamnă. Al doilea Domn (n.r. – second gentleman). Domnule judecător șef. Membri ai Congresului Statelor Unite și ai Cabinetului, distinși invitați.

Frații mei americani,

Deși cadrul din această seară este familiar, adunarea este foarte diferită – o reamintire a timpurilor extraordinare în care ne aflăm. De-a lungul istoriei noastre, președinții au venit în această cameră pentru a vorbi Congresului, națiunii și lumii.

Să declare război. Să sărbătorească pacea. Să anunțe noi planuri și posibilități

În seara asta, vin să vorbesc despre criză – și oportunitate

Despre reconstruirea națiunii noastre – și revitalizarea democrației noastre. Și despre câștigarea viitorului Americii.

În timp ce stau aici, în această seară – o simplă a 100-a zi de la preluarea administrației. 100 de zile de când am depus jurământul în funcție, am ridicat mâna de pe Biblie și am moștenit o națiune în criză.

Cea mai gravă pandemie din ultimul secol. Cea mai gravă criză economică de după Marea Criză. Cel mai grav atac asupra democrației noastre de după războiul civil.

Acum, după doar 100 de zile, pot să raportez în fața națiunii: America se mișcă din nou. Transformăm pericolul în posibilitate. Criza în oportunitate. Regresul în putere.

Viața ne poate doborî. Dar în America, nu rămânem niciodată la pământ

În America, ne ridicăm mereu. Și astăzi, asta facem: America se ridică din nou. Alege speranța în locul fricii. Adevărul în locul minciunii. Lumina în locul întunericului.

După 100 de zile de salvare și reînnoire, America este pregătită să se ridice din nou. Lucrăm din nou. Visăm din nou. Descoperim din nou. Conducem lumea din nou. Ne-am arătat nouă și am arătat lumii: în America nu există renunțare.

Acum 100 de zile, casa Americii ardea. A trebuit să acționăm. Și datorită conducerii extraordinare a doamnei Pelosi și a liderului majorității Schumer – și cu sprijinul copleșitor al poporului american – democrați, independenți și republicani – am acționat.

Împreună am adoptat Planul de salvare american

Unul dintre cele mai importante pachete de salvare din istoria americană. Vedem deja rezultatele.

După ce am promis 100 de milioane de vaccinuri COVID-19 în 100 de zile – am asigurat peste 220 de milioane de vaccinuri Covid-19 în 100 de zile. Organizăm fiecare resursă federală. Am trimis vaccinul către aproape 40.000 de farmacii și peste 700 de centre de sănătate comunitare. Înființăm site-uri comunitare de vaccinare și implementăm unități mobile în zone greu accesibile.

Astăzi, 90% dintre americani trăiesc la mai puțin de 5 mile de un centru de vaccinare. Toți cei cu vârsta peste 16 ani, toată lumea – sunt acum eligibili și se pot vaccina imediat. Deci, vaccinați-vă acum!

Când am depus jurământul, mai puțin de 1% dintre vârstnici erau vaccinați complet împotriva COVID-19. 100 de zile mai târziu, aproape 70% dintre seniori sunt pe deplin protejați. Decesele la vârstnici cauzate de COVID-19 au scăzut cu 80% din ianuarie. Scădere cu 80%! Și, mai mult de jumătate din toți adulții din America au primit cel puțin o doză.

La un centru de vaccinare în masă din Glendale, Arizona, am întrebat o asistentă medicală cum este. Ea s-a uitat și a spus că administrarea fiecărei doze se simte ca o doză de speranță. O doză de speranță pentru educatoarea din Florida care are un copil ce suferă de o boală autoimună. Mi-a scris că este îngrijorată că ar putea duce virusul acasă. Când s-a vaccinat, a stat în mașină și a plâns. Strigat de bucurie, strigat de ușurare.

Părinții văd zâmbete pe fețele copiilor lor în timp ce se întorc la școală, deoarece profesorii, șoferii de autobuze, lucrătorii de la cantină au fost vaccinați. Bunicii își îmbrățișează copiii și nepoții în loc să-și lipească mâinile pe o fereastră pentru a-și lua rămas bun. Înseamnă totul pentru ei.

Mai este încă de lucru pentru a învinge acest virus

Nu putem lăsa garda jos acum. Dar în seara asta, pot spune că datorită dvs. – poporul american – progresul nostru din ultimele 100 de zile împotriva uneia dintre cele mai grave pandemii din istorie este unul dintre cele mai mari realizări logistice pe care le-a văzut vreodată țara noastră.

Ce am mai făcut în primele 100 de zile? Ne-am păstrat angajamentul și trimitem subvenții de 1.400 de dolari către 85% din toate gospodăriile americane. Am trimis deja peste 160 de milioane de cecuri la ușă. Face o diferență. Pentru mulți oameni, face toată diferența în lume!

O mamă singură din Texas mi-a scris. A spus că atunci când nu poate lucra, această sumă a ajutat-o să pună mâncare pe masă și i-a salvat pe ea și fiul său de evacuare. O bunică din Virginia mi-a spus că și-a dus imediat nepoata la medicul oftalmolog – lucru pe care l-a amânat luni de zile pentru că nu avea bani.

Una dintre imaginile definitorii ale acestei crize a fost mașinile aliniate pe kilometri care așteaptă ca o cutie cu alimente să le fie pusă în portbagaj. Ai crezut vreodată că vei vedea asta în America? De aceea, Planul de salvare american oferă asistență alimentară și nutrițională către milioane de americani care se confruntă cu lipsa alimentelor – iar această lipsă a scăzut brusc deja.

De asemenea, asigurăm: asistență pentru închiriere, pentru a evita ca oamenii să fie evacuați din casele lor. Acordarea de împrumuturi pentru a menține întreprinderile mici deschise și angajații lor la muncă.

Pe parcursul acestor 100 de zile, încă 800.000 de americani s-au înscris la Affordable Care Act (ACA), deoarece am stabilit o perioadă specială de înscriere pentru acest lucru. Realizăm una dintre cele mai mari investiții unice realizate vreodată în îmbunătățirea asistenței medicale pentru veterani. Investiții critice pentru abordarea crizei opioidelor. Și, poate cel mai important, datorită Planului american de salvare, suntem pe drumul cel bun în reducerea la jumătate a sărăciei copiilor din America, anul acesta.

În acest proces, economia a creat peste 1.3 milioane de noi locuri de muncă în 100 de zile. Mai multe locuri de muncă noi în primele 100 de zile decât orice președinte înregistrat! Fondul Monetar Internațional estimează că economia noastră va crește cu o rată de peste 6% anul acesta. Acesta va fi cel mai rapid ritm de creștere economică din această țară în aproape patru decenii. America se mișcă. Înaintează! Și nu ne putem opri acum.

Suntem în competiție cu China și alte țări pentru a câștiga secolul 21

Trebuie să facem mai mult decât să reconstruim. Trebuie să reconstruim mai bine!

De-a lungul istoriei noastre, investițiile publice și infrastructura au transformat America. Calea ferată transcontinentală și autostrăzile interstatale au unit două oceane și ne-au adus într-o eră de progres complet nouă. Ajutorul universal pentru școală publică și facultate a deschis larg ușile oportunității. Progresele științifice ne-au dus pe Lună și acum pe Marte, au descoperit vaccinuri și ne-au oferit internetul și multe altele.

Acestea sunt investițiile pe care le facem împreună, ca o singură țară, și pe care numai guvernul le poate face. De nenumărate ori, ne propulsează în viitor. De aceea am propus Planul american de locuri de muncă – o investiție o dată la o generație în America însăși. Cel mai mare plan de locuri de muncă de după al Doilea Război Mondial.

Creează locuri de muncă prin modernizarea infrastructurii noastre de transport. Locuri de muncă prin modernizarea drumurilor, podurilor și autostrăzilor. Locuri de muncă prin construirea de porturi și aeroporturi, coridoare feroviare și linii de tranzit. Prin purificarea apelor.

Astăzi, până la 10 milioane de case și peste 400.000 de școli și centre de îngrijire a copiilor au conducte cu plumb în ele, inclusiv pentru apă potabilă. Un pericol clar și prezent pentru sănătatea copiilor noștri.

Planul american de locuri de muncă creează locuri de muncă care înlocuiesc 100% din conductele și liniile de serviciu ale națiunii, astfel încât fiecare american, fiecare copil – să poată deschide robinetul și să fie sigur că bea apă curată. Creează locuri de muncă care conectează fiecare american cu internetul de mare viteză, inclusiv 35% dintre americanii din mediul rural care încă nu îl au. Acest lucru îi va ajuta pe copiii și întreprinderile noastre să reușească într-o economie de secol 21. Și îi cer vicepreședintelui să ajute la conducerea acestui efort.

Creează locuri de muncă prin construirea unei rețele electrice moderne

Rețelele noastre sunt vulnerabile la furtuni, atacuri și defecțiuni catastrofale – cu rezultate tragice, așa cum am văzut în Texas și în alte părți în timpul furtunilor de iarnă.

Planul american de locuri de muncă va crea locuri de muncă pentru a stabili mii de mile de linii de transport necesare pentru a construi o rețea rezistentă. Planul american de locuri de muncă va ajuta milioane de oameni să revină la slujbele și carierele lor.

2 milioane de femei au abandonat forța de muncă în timpul acestei pandemii, prea des, deoarece nu au putut primi îngrijirea de care au nevoie pentru familia lor, copiii lor. 800.000 de familii sunt pe o listă de așteptare Medicaid chiar acum pentru a primi asistență la domiciliu pentru părintele lor în vârstă sau pentru persoane cu handicap. Acest plan va ajuta aceste familii și va crea locuri de muncă pentru îngrijitorii noștri, cu salarii mai bune și beneficii mai bune.

De prea mult timp, nu am reușit să folosim cel mai important cuvânt atunci când vine vorba de combaterea crizei climatice. Locuri de muncă. Locuri de muncă. Eu, când mă gândesc la schimbările climatice, mă gândesc la locuri de muncă.

Planul american de locuri de muncă va pune inginerii și muncitorii din construcții să lucreze la construirea de clădiri și case mai eficiente din punct de vedere energetic. Lucrători care instalează 500.000 de stații de încărcare de-a lungul autostrăzilor noastre. Fermierii care plantează culturi care să poată reduce dioxidul de carbon din aer și să fie și plătiți pentru asta.

Nu există niciun motiv pentru care componentele turbinelor eoliene să nu poată fi construite în Pittsburgh în loc de Beijing. Niciun motiv pentru care muncitorii americani nu pot conduce în producția mondială de vehicule electrice și baterii.

Planul american de locuri de muncă va crea milioane de locuri de muncă bine plătite – locuri de muncă cu ajutorul cărora americanii își pot întreține familiile. Și toate investițiile în Planul american de locuri de muncă vor fi ghidate de un singur principiu: „Cumpărați american”. Dolarii fiscali americani vor fi folosiți pentru a cumpăra produse americane, fabricate în America, ce creează locuri de muncă americane. Așa ar trebui să fie.

Acum, știu că unii dintre voi, cei de acasă, vă întrebați dacă aceste locuri de muncă sunt pentru dvs. Vă simțiți lăsați în urmă și uitați într-o economie care se schimbă rapid. Lăsați-mă să vă vorbesc direct.

Experții independenți estimează că Planul american de locuri de muncă va adăuga milioane de locuri de muncă și miliarde de dolari în creșterea economică din anii următori. Acestea sunt locuri de muncă bine plătite, care nu pot fi externalizate. Aproape 90% din locurile de muncă în infrastructură create în Planul american de locuri de muncă nu necesită o diplomă universitară. 75% nu necesită o diplomă asociată.

Planul american de locuri de muncă este un plan pentru clasa muncitoare, pentru a construi America

Și recunoaște ceva ce am spus întotdeauna. Wall Street nu a construit această țară! Clasa de mijloc a construit această țară! Iar sindicatele construiesc clasa de mijloc. De aceea, solicit Congresului să adopte Legea privind protejarea dreptului de organizare în sindicate – Legea PRO – și să o trimită biroului meu, pentru a susține dreptul la afiliere.

Apropo, să depășim și salariul minim de 15 dolari. Nimeni nu ar trebui să lucreze 40 de ore pe săptămână și să trăiască în continuare sub pragul sărăciei. Și trebuie să asigurăm o mai mare echitate și oportunități pentru femei. Să am pe birou Legea privind corectitudinea salariilor pentru plata egală. A trecut mult timp.

Investițiile în locuri de muncă și infrastructură, precum cele despre care vorbim, au avut adesea sprijin bipartit. Eu și vicepreședintele Harris ne întâlnim în mod regulat în Biroul Oval cu democrații și republicanii pentru a discuta despre planul american de locuri de muncă. Și aplaud un grup de senatori republicani care tocmai și-a prezentat propunerea. Așadar, să ne apucăm de treabă.

Salutăm ideile. Dar restul lumii nu ne așteaptă. A nu face nimic nu este o opțiune. Nu putem fi atât de ocupați să concurăm între noi, încât să uităm că de fapt competiția este cu restul lumii, pentru a câștiga secolul 21.

Pentru a câștiga această competiție pentru viitor, trebuie să facem și o investiție o dată la o generație în familiile noastre – în copiii noștri. De aceea, introduc în această seară Planul pentru Familiile Americane, care abordează patru dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă familiile americane astăzi.

În primul rând, accesul la o educație bună

Când această națiune a făcut obligatorii 12 ani de educație publică în secolul trecut, ne-a transformat în cea mai bine educată și mai bine pregătită națiune din lume. Dar lumea ne ajunge din urmă. Nu ne așteaptă.

În cele din urmă, Planul american de locuri de muncă va fi cea mai mare creștere înregistrată în domeniul cercetării și dezvoltării în domeniul apărării. Vom vedea mai multe schimbări tehnologice în următorii 10 ani – decât am văzut în ultimii 50 de ani. Și rămânem în urmă în această competiție.

Acum câteva decenii, obișnuiam să investim 2% din PIB-ul nostru în cercetare și dezvoltare. Astăzi, cheltuim mai puțin de 1%. China și alte țări se apropie rapid. Trebuie să dezvoltăm și să dominăm piața produselor și tehnologiilor viitorului: baterii avansate, biotehnologie, cipuri de calculator și energie curată.

Departamentul Apărării are o agenție numită DARPA – Agenția pentru proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării – care este acolo pentru a dezvolta progrese pentru a ne spori securitatea națională – ceea ce a dus la internet, GPS și multe altele. Institutele Naționale de Sănătate, NIH – ar trebui să creeze o agenție similară pentru proiecte de cercetare avansată pentru sănătate. Pentru a dezvolta descoperiri – pentru a preveni, detecta și trata boli precum Alzheimer, diabetul și cancerul.

Acest lucru este personal pentru mulți dintre noi. Nu mă pot gândi la o investiție mai demnă. Și nu știu nimic mai bipartidist. Să punem capăt cancerului așa cum îl știm. Este în puterea noastră.

Investițiile în locuri de muncă și infrastructură, precum cele despre care vorbim, au avut adesea sprijin bipartit. Eu și vicepreședintele Harris ne întâlnim în mod regulat în Biroul Oval cu democrații și republicanii pentru a discuta despre planul american de locuri de muncă. Și aplaud un grup de senatori republicani care tocmai și-a prezentat propunerea. Așadar, să ne apucăm de treabă.

Salutăm ideile. Dar restul lumii nu ne așteaptă. A nu face nimic nu este o opțiune

Nu putem fi atât de ocupați să concurăm între noi, încât să uităm că de fapt competiția este cu restul lumii, pentru a câștiga secolul 21.

Pentru a câștiga această competiție pentru viitor, trebuie să facem și o investiție o dată la o generație în familiile noastre – în copiii noștri. De aceea, introduc în această seară Planul pentru Familiile Americane, care abordează patru dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă familiile americane astăzi.

În primul rând, accesul la o educație bună. Când această națiune a făcut obligatorii 12 ani de educație publică în secolul trecut, ne-a transformat în cea mai bine educată și mai bine pregătită națiune din lume. Dar lumea ne ajunge din urmă. Nu ne așteaptă.

12 ani nu mai sunt suficienți astăzi pentru a concura în secolul 21. De aceea, Planul american pentru familii garantează încă patru ani de educație publică pentru fiecare persoană din America – începând de cât mai curând posibil. Adăugăm doi ani de învățământ preșcolar universal de înaltă calitate pentru fiecare copil de 3 și 4 ani din America.

Cercetările arată că atunci când un copil mic merge la școală – nu la grădiniță – este mult mai probabil să termine liceul și să meargă la facultate. Și apoi adăugăm doi ani de facultate gratuită. Și vom crește subvențiile Pell și investițiile în colegiile și universitățile recunoscute istoric pentru cei de culoare, colegiile tribale și instituțiile care deservesc minoritățile.

Jill este un profesor de colegiu comunitar care predă astăzi ca Primă Doamnă. Ea a spus de multă vreme că orice țară care ne educă ne va depăși – și va conduce acest efort.

În al doilea rând, planul American Families va oferi acces la servicii de îngrijire de calitate a copiilor, la prețuri accesibile. Garantăm că familiile cu venituri mici până la medii vor plăti nu mai mult de 7% din venitul lor pentru îngrijiri de înaltă calitate pentru copiii până la vârsta de 5 ani. Cele mai greu încercate familii muncitoare nu vor trebui să cheltuiască nici un ban.

În al treilea rând, Planul pentru Familii va oferi în cele din urmă până la 12 săptămâni de concediu familial și medical plătit. Nimeni nu ar trebui să aleagă între un loc de muncă și un salariu sau să aibă grijă de sine și de o persoană dragă – un părinte, soț sau copil.

Și în al patrulea rând, Planul american pentru familii pune banii direct în buzunarele a milioane de familii. În martie, am extins un credit fiscal pentru fiecare copil dintr-o familie, până la un credit fiscal de 3.000 dolari pentru copiii cu vârsta peste 6 ani și 3.600 dolari pentru copiii sub 6 ani.

Cu doi părinți, doi copii, asta înseamnă până la 7.200 dolari în buzunar care să vă ajute să aveți grijă de familia dvs. Acest lucru va ajuta peste 65 de milioane de copii și va ajuta la reducerea sărăciei copiilor până la jumătate, în acest an. Împreună, vom extinde creditul fiscal pentru copii cel puțin până la sfârșitul anului 2025.

Planul de salvare american a redus primele de asistență medicală pentru 9 milioane de americani care plătesc asigurări în conformitate cu ACA (Affordable Care Act). Să facem această dispoziție permanentă, astfel încât primele lor să nu crească din nou.

Pe lângă Planul meu pentru familii, voi colabora cu Congresul pentru a aborda anul acesta alte priorități critice pentru familiile din America. Actul de îngrijire la prețuri accesibile (ACA) a fost o salvare pentru milioane de americani – protejarea persoanelor cu afecțiuni preexistente, protejarea sănătății femeilor.

Iar pandemia a demonstrat câtă nevoie este de asta. Să reducem deductibilele pentru familiile înscrise în baza ACA și să reducem costurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Știm cu toții cât de scandalos de scumpe sunt.

De fapt, plătim cele mai mari prețuri de medicamente eliberate pe bază de rețetă din lume chiar aici, în America – de aproape trei ori mai mult decât în ​​alte țări. Putem schimba asta.

Să facem ceea ce am vorbit întotdeauna

Să acordăm Medicare puterea de a economisi sute de miliarde de dolari prin negocierea unor prețuri mai mici pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Acest lucru nu va ajuta doar persoanele care beneficiază de Medicare – va reduce costurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă pentru toată lumea.

Banii pe care îi economisim pot merge pentru a consolida ACA – extinderea acoperirii și beneficiilor Medicare – fără a-i costa pe contribuabili vreun ban suplimentar. Am vorbit despre asta destul de mult, democrați și republicani. Să terminăm anul acesta.

Este vorba despre o premisă simplă: îngrijirea sănătății ar trebui să fie un drept, nu un privilegiu în America. Deci, cum finanțăm planurile mele privind locurile de muncă și familiile ?

Am clarificat că putem face acest lucru fără a crește deficitele. Să începem cu ceea ce nu voi face.

Nu voi impune nicio creștere a impozitelor pentru persoanele care câștigă mai puțin de 400.000 de dolari pe an. Este timpul ca America corporatistă și cei mai bogați 1% dintre americani să-și plătească partea echitabil.

Un studiu recent arată că 55 dintre cele mai mari corporații din țară au plătit anul trecut zero impozite federale pe venit. Fără impozite federale la profituri de peste 40 de miliarde de dolari! O mulțime de companii evită impozitele prin paradisuri fiscale din Elveția până în Bermude și Insulele Cayman. Și beneficiază de lacune fiscale și deduceri care permit de-localizarea locurilor de muncă și mutarea profiturilor peste hotare. Nu este în regulă!

Vom reforma impozitele corporative, astfel încât acestea să își plătească partea echitabil – și să ajute la plata investițiilor publice de care vor beneficia companiile lor. Și vom recompensa munca, nu bogăția.

Luăm prima categorie de impozite pentru cei mai bogați 1% dintre americani – cei care câștigă 400.000 dolari sau mai mult – înapoi la 39.6%. Așa erau în momentul în care George W. Bush a devenit președinte.

Vom scăpa de lacunele care le permit americanilor care câștigă peste 1 milion de dolari pe an să plătească o rată mai mică a câștigurilor de capital decât americanii care muncesc din greu. Acest lucru va afecta doar trei zecimi din 1% din totalul americanilor. Iar Fiscul va sancționa milionarii și miliardarii care se sustrag de la impozite. Se estimează că sunt miliarde de dolari.

Uitați, nu vreau să pedepsesc pe nimeni

Dar nu voi suplimenta povara fiscală a clasei de mijloc a acestei țări. Plătesc deja suficient. Ceea ce am propus este corect. Este responsabil din punct de vedere fiscal.

Asta crește veniturile pentru finanțarea planurilor pe care le-am propus, care vor crea milioane de locuri de muncă și vor redresa economia. Când auziți pe cineva spunând că nu vrea să crească impozite pentru cei mai bogați 1% și pentru America corporativă – întrebați-i: ale cui taxe le veți crește, în schimb și cui le veți reduce ?

Uitați-vă la marea reducere a impozitelor din 2017. Trebuia să /…/ pentru sine și să genereze o creștere economică vastă. În schimb, a adăugat 2 trilioane de dolari deficitului. A fost o câștig uriaș pentru America corporativă și pentru cei din top.

În loc să folosească economiile fiscale pentru a crește salariile și pentru a investi în cercetare și dezvoltare – a băgat miliarde de dolari în buzunarele directorilor executivi. De fapt, diferența de remunerare dintre directorii executivi și salariații lor este acum printre cele mai mari din istorie.

Potrivit unui studiu, directorii executivi realizează de 320 de ori mai mult decât fac în medie angajații lor. Pandemia nu a făcut decât să înrăutățească lucrurile.

20 de milioane de americani și-au pierdut locurile de muncă în pandemie – americani din clasa muncitoare și de mijloc. În același timp, cei aproximativ 650 de miliardari din America și-au văzut creșterea averii nete cu peste 1 trilion de dolari. Lăsați-mă să spun asta din nou. Doar 650 de oameni și-au crescut averea cu peste 1 trilion de dolari în timpul acestei pandemii. Acum valorează mai mult de 4 trilioane de dolari.

Colegii mei americani, /dezintegrarea/ economiei nu a funcționat niciodată. Este timpul să creștem economia de jos în sus și de la mijloc.

Un grup larg al economiștilor – stânga, dreapta, centru – este de acord că ceea ce propun va ajuta la crearea a milioane de locuri de muncă și la generarea creșterii economice istorice. Acestea sunt printre investițiile cele mai valoroase pe care le putem face ca națiune.

Am spus adesea că puterea noastră cea mai mare este puterea exemplului nostru – nu doar exemplul puterii noastre.

Și în conversațiile mele cu liderii mondiali – pe mulți îi știu de multă vreme – comentariul pe care îl aud cel mai des este: vedem că America s-a întors – dar pentru cât timp?

Colegii mei americani, trebuie să arătăm nu doar că ne-am întors, ci că suntem aici ca să rămânem

Și că nu mergem singuri – vom conduce împreună cu aliații noștri. Nicio națiune nu poate face față tuturor crizelor din timpul nostru – de la terorism la proliferarea nucleară până la migrația în masă, securitatea cibernetică, schimbările climatice – și așa cum ne confruntăm acum, pandemiile. Nu există zid suficient de înalt pentru a ține departe un virus.

Pe măsură ce propria noastră ofertă de vaccin crește pentru a satisface nevoile noastre – și le îndeplinim – vom deveni un arsenal de vaccinuri pentru alte țări – la fel cum America a fost arsenalul democrației în cel de-al Doilea Război Mondial.

Nici criza climatică nu este doar lupta noastră. Este o luptă globală

Statele Unite furnizează mai puțin de 15% din emisiile de carbon. Restul lumii reprezintă 85%. De aceea mi-am păstrat angajamentul de a mă alătura Acordului climatic de la Paris în prima mea zi de mandat. Și mi-am păstrat angajamentul de a convoca un summit climatic chiar aici în America, cu toate economiile majore ale lumii – de la China și Rusia, la India și Uniunea Europeană, în primele mele 100 de zile.

Am vrut ca lumea să vadă că există consens, că suntem într-un moment de inflexiune din istorie. Și consensul este că, dacă acționăm, putem salva planeta – și putem crea milioane de locuri de muncă, creștere economică și oportunități de a ridica nivelul de trai pentru toată lumea.

Investițiile pe care le-am propus în această seară promovează, de asemenea, o politică externă care aduce beneficii clasei de mijloc. Asta înseamnă să ne asigurăm că fiecare națiune respectă aceleași reguli în economia globală, inclusiv China.

În discuția mea cu președintele Xi, i-am spus că salutăm competiția – și că nu căutăm conflicte. Dar am precizat că voi apăra absolut peste tot interesele americane peste tot. America va rezista practicilor comerciale neloiale care subminează muncitorii și industriile americane, cum ar fi subvențiile pentru întreprinderile de stat și furtul tehnologiilor și proprietății intelectuale americane.

De asemenea, i-am spus președintelui Xi că vom menține o prezență militară puternică în Indo-Pacific, la fel cum facem cu NATO în Europa – nu pentru a începe conflictul – ci pentru a-l preveni. Și i-am spus ceea ce am spus multor lideri mondiali – că America nu se va sustrage de la angajamentul față de drepturile omului și libertățile fundamentale.

Niciun președinte american responsabil nu poate tăcea atunci când sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului. Un președinte trebuie să reprezinte esența țării noastre. America este un ideal, este unică în lume. Toți suntem creați egali. Suntem noi. Nu putem să ne îndepărtăm de la acest principiu.

În ceea ce privește Rusia, i-am spus foarte clar președintelui Putin că, deși nu căutăm escaladarea, acțiunile lor au consecințe.

Am răspuns într-un mod direct și proporțional la interferența Rusiei în alegerile noastre și în atacurile cibernetice – atacurile guvernului și întreprinderilor noastre – și au făcut ambele lucruri și eu am răspuns. Dar putem coopera și atunci când este în interesul nostru reciproc.

Așa cum am făcut atunci când am prelungit noul Tratat START privind armele nucleare – și așa cum lucrăm să facem cu privire la criza climatică. În ceea ce privește programele nucleare ale Iranului și Coreii de Nord, care reprezintă o amenințare serioasă la securitatea Americii și securitatea mondială – vom lucra îndeaproape cu aliații noștri pentru a aborda amenințările prezentate de ambele țări prin diplomație și descurajare severă.

Și conducerea americană înseamnă încheierea pentru totdeauna a războiului din Afganistan

Avem cea mai mare forță de luptă din istoria lumii. Și sunt primul președinte din 40 de ani care știe ce înseamnă să ai un copil care servește într-o zonă de război.

Astăzi avem membri ai serviciului care slujesc în același război la fel ca părinții lor. Avem membri de serviciu în Afganistan care nu se născuseră încă pe 11 septembrie. Războiul din Afganistan nu a fost niciodată menit să fie o întreprindere multi-generațională de construire a națiunii.

Am fost în Afganistan pentru a-i prinde pe teroriștii care ne-au atacat pe 11 septembrie. Am făcut dreptate în cazul lui Osama Bin Laden și am decimat amenințarea teroristă a al-Qaeda în Afganistan. După 20 de ani de curaj și sacrificiu american, este timpul să ne aducem trupele acasă.

Chiar dacă o vom face, vom menține capabilități peste orizont de a suprima amenințările viitoare asupra patriei. Dar, fără îndoială – amenințarea teroristă a evoluat dincolo de Afganistan din 2001 și vom rămâne vigilenți împotriva amenințărilor la adresa Statelor Unite, de oriunde ar veni. Al Qaeda și ISIS se află în Yemen, Siria, Somalia și în alte locuri din Africa și Orientul Mijlociu și nu numai.

Și nu vom ignora ceea ce au determinat propriile agenții de informații – cea mai letală amenințare teroristă pentru patria de astăzi este de la terorismul supremației albe.

Și, frații mei americani, trebuie să ne reunim pentru a vindeca sufletul acestei națiuni. Acum aproape un an, înainte de înmormântarea tatălui ei, am vorbit cu Gianna Floyd, fiica lui George Floyd. Când am îngenuncheat să vorbesc cu ea, astfel încât să putem vorbi, mi-a spus: „Tati a schimbat lumea”.

După condamnarea criminalului lui George Floyd, putem vedea câtă dreptate avea – dacă avem curajul să acționăm. Cu toții am văzut genunchiul nedreptății pe gâtul Americii Negre. Acum este ocazia noastră de a face progrese reale.

Majoritatea bărbaților și femeilor în uniformă poartă insigna și își servesc comunitățile onorabil. Ii cunosc. Știu că vor să facă asta și de acum încolo.

Frații mei americani, trebuie să ne unim

Pentru a reconstrui încrederea dintre oamenii legii și oamenii pe care îi deservesc. Pentru a elimina rasismul sistemic în sistemul nostru de justiție penală. Și să adopte reforma poliției în numele lui George Floyd, care a trecut deja de Cameră. Știu că republicanii au propriile lor idei și sunt implicați în discuții productive cu democrații.

Trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi un consens. Să o facem luna viitoare, până la prima comemorare a morții lui George Floyd. Țara sprijină această reformă. Congresul ar trebui să acționeze.

Avem ocazia uriașă de a ne apleca spre /…/ justiție. Adevărată dreptate. Și cu planurile pe care le-am subliniat în această seară, avem o șansă reală de a dezrădăcina rasismul sistemic care afectează viața americanilor în multe alte moduri.

O șansă de a asigura egalitate. Locuri de muncă bune și școli bune. Locuințe accesibile. Aer curat și apă curată. A putea genera bogăție și a o transmite de-a lungul generațiilor. Oportunități reale în viața mai multor americani – negri, albi, latino, asiatico- americani, nativ americani.

De asemenea, vreau să mulțumesc Senatului pentru că a votat cu 94-1 pentru a promova legea COVID-19 Hate Crimes Act, pentru a proteja asiaticii americani și insulele din Pacific de crimele odioase pe care le-am văzut anul trecut – și de prea mult timp. Îndemn Camera să facă același lucru și să trimită legislația respectivă biroului meu cât mai curând posibil.

De asemenea, sper că Congresul va trimite la biroul meu Legea egalității pentru a proteja drepturile americanilor LGBTQ. Tuturor americanilor transsexuali care ne privesc de acasă – în special tinerilor atât de curajoși – vreau să știți că președintele vostru vă ține spatele.

Și încă ceva. Să autorizăm din nou legea privind violența împotriva femeilor, care este în această țară de 27 de ani, de când am scris-o prima dată. Va închide așa-numita portiță a „Boyfriend loophole”, pentru a ține armele departe de mâinile agresorilor.

Se estimează că peste 50 de femei sunt împușcate și ucise lunar de un partener intim, în America. Treceți-o și salvați vieți!

Și nu trebuie să spun asta nimănui, dar violența cu armele este o epidemie în America

Steagul nostru de la Casa Albă încă era în bernă pentru cele 8 victime ale împușcăturilor din Georgia, când au fost luate încă 10 vieți, într-un atac armat din Colorado.

În săptămâna dintre acele atacuri armate în masă, peste 250 de alți americani au fost împușcați. 250 de oameni împușcați. Știu cât de greu este să facem progrese în această problemă.

În anii 1990, am trecut la verificări universale de fond și la interzicerea armelor de asalt și a revistelor de mare capacitate, care dețin 100 de runde care pot fi trase în doar câteva secunde. Am învins NRA. Tragerile în masă și violența cu armele au scăzut.

Dar la începutul anilor 2000, acea lege a expirat și de atunci am văzut vărsare zilnică de sânge. În urmă cu mai bine de două săptămâni, în Grădina Trandafirilor, înconjurat de unii dintre cei mai curajoși oameni pe care îi cunosc – supraviețuitorii și familiile care i-au pierdut pe cei dragi din cauza violenței armelor – am prezentat mai mulți pași pe care Departamentul de Justiție îi face pentru a pune capăt acestei epidemii. Una dintre ele interzice așa-numitele „arme fantomă”.

Sunt arme improvizate construite dintr-un kit care include instrucțiunile despre cum să terminați arma de foc. Piesele nu au numere de serie, așa că atunci când apar la locul crimei, nu pot fi identificate. Cumpărătorii de truse de arme fantomă nu sunt obligați să treacă de o verificare. Oricine – de la un criminal până la un terorist – ar putea cumpăra acest kit și, în doar 30 de minute, ar putea pune la punct o armă letală. Dar asta nu se va mai întâmpla.

Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a proteja poporul american de această epidemie de violență cu armele. Dar este timpul ca Congresul să acționeze și el.

Avem nevoie de mai mulți republicani din Senat care să se alăture majorității covârșitoare a colegilor lor democrați, să rezolvăm lacune și să solicităm verificări de fond pentru a cumpăra o armă. Și avem nevoie de o nouă interdicție asupra armelor de asalt și a revistelor de mare capacitate. Nu-mi spuneți că nu se poate. Am mai făcut-o înainte… și a funcționat.

Discutați cu cei mai responsabili proprietari de arme, cu majoritatea vânătorilor – ei vă vor spune că nu există nicio justificare posibilă pentru a avea 100 de runde – 100 de gloanțe – într-o armă. Îți vor spune că sunt prea mulți oameni astăzi care sunt capabili să cumpere o armă, dar care ar trebui să nu poată. Acest tip de reforme rezonabile au sprijinul covârșitor al poporului american – inclusiv al multor proprietari de arme. Țara sprijină reforma, iar Congresul ar trebui să acționeze. Aceasta nu ar trebui să fie o problemă Roșu vs. Albastru. Este o problemă americană. Și iată ce altceva putem face.

Imigrația a fost întotdeauna esențială pentru America

Să punem capăt războiului istovitor pentru imigrație. De mai bine de 30 de ani, politicienii au vorbit despre reforma imigrației și nu au făcut nimic în această privință. Este timpul să o remediem.

În prima zi a Președinției mele, mi-am păstrat angajamentul și am trimis Congresului un proiect de lege amplu privind imigrația. Dacă credeți că avem nevoie de o frontieră sigură – treceți-o. Dacă credeți într-o cale către cetățenie – treceți-o. Dacă de fapt doriți să rezolvați problema – v-am trimis o lege, treceți-o acum!

De asemenea, trebuie să ajungem la bazele problemei pentru care oamenii ajung la granița noastră sudică – din Guatemala, Honduras, El Salvador. Violența. Corupția. Bandele. Instabilitatea politică. Foamete. Uragane. Cutremure.

Când eram vicepreședinte, m-am concentrat pe oferirea ajutorului necesar pentru soluționarea acestor cauze fundamentale ale migrației. A contribuit la menținerea oamenilor în țările lor în loc să fie forțați să plece. Planul nostru a funcționat. Dar ultima administrație l-a stopat.

Restabilesc acel program și i-am cerut vicepreședintelui Harris să conducă eforturile diplomatice. Am încredere absolută că va face treabă bună.

Acum, dacă Congresul nu va aproba planul meu – să adoptăm cel puțin ceea ce suntem de acord. Congresul trebuie să adopte legislația anul acesta pentru a asigura în cele din urmă protecție pentru Dreamers – tinerii care știu că doar America este casa lor.

Și, protecții permanente pentru imigranții cu statut protejat temporar care provin din țări măcinate de violență provocată de om și provocată de natură și dezastru. La fel ca și o cale către cetățenie pentru lucrătorii agricoli care ne pun mâncare pe mese.

Imigranții au făcut atât de multe pentru America în timpul pandemiei – așa cum au făcut de-a lungul istoriei noastre. Țara sprijină reforma imigrației. Congresul ar trebui să acționeze. Și dacă vrem să restabilim cu adevărat sufletul Americii – trebuie să protejăm dreptul sacru la vot.

La ultimele alegeri prezidențiale au votat mai mulți oameni decât oricând în istoria noastră – în mijlocul uneia dintre cele mai grave pandemii întâlnite vreodată. Asta ar trebui să fie sărbătorit. În schimb, este atacat.

Congresul ar trebui să adopte H.R.1 și Legea dreptului de vot John Lewis și să le trimită imediat la biroul meu. Țara îl susține. Congresul ar trebui să acționeze.

În timp ce ne adunăm aici, în seara asta, imaginile unei gloate violente care atacă acest Capitoliu – profanând democrația noastră – rămân vii în mintea noastră. Vieți au fost puse în pericol. Vieți s-au pierdut. A fost nevoie de un curaj extraordinar.

Insurecția a fost o criză existențială – un test că democrația noastră poate supraviețui. A supraviețuit. Dar lupta este departe de a se fi încheiat. Întrebarea dacă democrația noastră va rezista mult timp este atât veche, dar și urgentă. La fel de veche ca Republica noastră. Încă vitală astăzi.

Poate democrația noastră să își îndeplinească promisiunea că toți – creați egali după chipul lui Dumnezeu – avem șansa de a duce vieți demne, să avem parte de respect și posibilități? Poate democrația noastră să îndeplinească cele mai acute nevoi ale poporului nostru? Poate democrația noastră să depășească minciunile, furia, ura și temerile care ne-au îndepărtat?

Adversarii Americii – autocrații lumii – pariază că nu se poate

Ei cred că suntem prea plini de furie, diviziune și revoltă. Se uită la imaginile gloatei care a atacat acest Capitoliu ca o dovadă că soarele democrației americane apune. Greșesc! Și trebuie să le dovedim asta. Trebuie să le dovedim că democrația noastră funcționează în continuare. Că guvernul nostru funcționează în continuare – și poate sprijini oamenii.

În primele noastre 100 de zile împreună, am acționat pentru a restabili credința oamenilor în democrația noastră. Vaccinăm națiunea. Creăm sute de mii de locuri de muncă. Oferim rezultate reale pe care oamenii le pot vedea și simți în propria lor viață. Deschidem ușile oportunității. Garantăm corectitudinea și dreptatea. Aceasta este esența Americii. Aceasta este democrația în acțiune.

Constituția noastră se deschide cu cuvintele „Noi, oamenii”. Este timpul să ne amintim că noi, oamenii, suntem guvernul. Tu și eu. Nu vreo forță dintr-o capitală îndepărtată. Nu vreo forță puternică asupra căreia nu avem control. Noi suntem. Este de fapt „Noi, oamenii”.

Într-o altă eră în care democrația noastră a fost supusă la test, Franklin Roosevelt ne-a reamintit – În America, ne respectăm fiecare angajamentul. Asta e tot ce cer. Ca toți să ne facem datoria. Și dacă o vom face, atunci vom face față provocării centrale a epocii, demonstrând că democrația este durabilă și puternică. Autocrații nu vor câștiga viitorul. America o va face. Viitorul va aparține Americii.

Stau aici în seara asta în fața voastră într-un nou și vital moment în viața democrației și a națiunii noastre. Și pot spune cu încredere absolută: nu am fost niciodată mai încrezător sau mai optimist cu privire la America. Am privit într-un abis al insurecției și al autocrației – al pandemiei și al durerii – și „Noi, oamenii” nu s-a clintit.

În momentul în care adversarii noștri erau siguri că ne vom despărți și vom eșua. Ne-am adunat. Ne-am unit. Cu lumină și speranță, am convocat o nouă forță și o nouă hotărâre. Pentru a ne poziționa pentru a câștiga competiția pentru secolul 21. În drumul nostru spre o Uniune mai perfectă. Mai prosperă. Mai corectă. Ca un singur popor. O singură națiune. O singură America.

Nu a fost niciodată un pariu bun să pariezi împotriva Americii. Și încă nu este. Suntem Statele Unite ale Americii. Nu există nimic – nimic – dincolo de capacitatea noastră – nimic nu putem face, dacă o facem împreună.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Fie ca Dumnezeu să ne protejeze trupele!”