Marele eveniment a avut loc pe malul lacului Cernica la care au participat aproximativ 300 de persoane. Unul dintre invitații de seamă a fost David Muniz, omul care conduce, de facto, Ambasada amerciană în România.

Sâmbătă, în familia Popescu, a avut loc avut loc un eveniment important. Fiica lui Virgil Popescu, actualul ministru al Energiei s-a căsătorit religios cu un cetățean austriac, evenimentul fiind urmat de o petrecere cu fast într-un resort de lângă București, aflat pe marginea lacului Cernica.

Conform Libertatea.ro, la nuntă au participat până în 300 de invitați. „A fost toată conducerea partidului, toți, miniștrii, lideri, parlamentari. Mai puțin, premierul Ciucă. El nu vine la așa ceva. Nu a fost nici la Anisie”, a declarat un lider PNL.

Ministrul Energiei a postat, pe contul său de Facebook, câteva fotografii de la ceremonie unde a transmis felicitări cuplului nou căsătorit.

Ce au zis liderii PNL despre prezența lui David Muniz la eveniment

Dar pe lângă înalții demnitari ai Executivului, o altă apariție a fost cea a Însărcinatului pentru Afaceri al Ambasadei SUA la București, David Muniz. În absența unui ambasador american în România, acesta este primul om în Ambasadă care conduce reprezentanța americană în România.

Prezența diplomatului amercian nu a trecut neobservată și a stârnit mirarea unora dintre cei prezenți la eveniment. „Toată lumea era în jurul lui. Eu nu-mi aduc aminte să mai fi fost, să-l mai fi văzut pe la un asemenea eveniment”, a afirmat un lider din conducerea PNL.

„Da, a fost. L-a văzut toată lumea. E un prieten al României, nu văd de ce nu ar fi participat”, a declarat un alt lider important liberal.

Evenimentul a început în jur de ora 16.00 și s-a desfășurat la Colonial One Cernica, o locație din apropierea Mănăstirii Cernica, pe malul lacului. Resortul are, potrivit descrierii de pe site, 8.000 de metri pătrați, două saloane pentru evenimente, unul mai mare, de 300 de persoane, și unul mai mic, de maximum 120 de persoane. Primul are și acces la o piscină în aer liber.

Cine este David Muniz

Potrivit site-ului Ambasadei SUA în România, Însărcinatul cu Afaceri al SUA în România, David Muniz, lucrează de peste 20 de ani în Departamentul de Stat al SUA. A sosit la București în anul 2020, în luna iulie. Anterior a lucrat ca adjunct interimar al Asistentului Secretarului de Stat pentru Afaceri Regionale și Multilaterale, în cadrul Biroului pentru contraterorism, unde a deținut și funcția de director al Oficiului de Afaceri Regionale pentru Asia Centrală/de Sud și Orientul Apropiat.

David Muniz este absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea din Georgia și, conform aceleiași surse, a primit numeroase distincții acordate de către Departamentul de Stat, printre care se numără „Superior Honor Awards”.