În noaptea de Revelion, Dan Negru va prezenta Revelionul Starurilor, începând cu ora 22:15, la Antena 1.

Revelionul Starurilor 2020 va aduce în fața telespectatorilor vedete iubite de public, măști spectaculoase în spatele cărora se ascund celebrități din diverse domenii, muzică bună și multă voie bună, într-un spectacol de peste cinci ore.

Întâmplări neprevăzute

Filmările pentru cel de-al 20-lea revelion prezentat de Dan Negru, la Antena 1, nu au fost lipsite de întâmplări neprevăzute. De pildă, cu câteva ore înainte de filmare, producătorilor le-a picat o mască.

Adică vedeta care ar fi trebuit să se ascundă în spatele respectivei măști nu a mai putut ajunge la înregistrare.

”Când presiunea unui altfel de moment de a interpreta un personaj-mască într-un show de revelion este prea apăsătoare, se mai întâmplă să cedezi ca artist și să renunți în ultimul moment. Așa ni s-a întâmplat anul acesta, când am fost puși în situația de a rezolva absența intempestivă a unei vedete deja setate pe unul dintre personajele cheie ale show-ului. După un brainstorming fulger al echipei, răspunsul prompt al profesionistului contactat în ultimul moment, precum și susținerea foarte importantă a partenerului de scenă al măștii au fost elementele cheie care ne-au ajutat să ducem la bun sfârșit un moment care părea de nedepășit într-o primă fază. Dar astfel de cazuri se rezolvă doar cu calm, cu mobilizarea întregii echipe și cu experiența colaborărilor din toți acești ani care ne-au construit încrederea în noi”, spune Augusta Lazarov Petrescu, producătorul general.

A pierdut avionul

O altă întâmplare neprevăzută a făcut ca Liviu Puștiu, interpretul care ar fi trebuit să urce pe scenă alături de Vali Vijelie, să piardă avionul care trebuia să-l aducă de la Timișoara.

”Vali Vijelie este unul dintre artiștii profesioniști pe care i-am invitat la Revelionul Starurilor. Urma să interpreteze două melodii împreună cu Liviu Puștiu, care printr-un concurs de împrejurări a pierdut avionul și n-a mai putut ajunge în timp util de la Timișoara la București pentru filmare. Vali împreună cu colegii săi au susținut cu brio momentele artistice și au reușit să ridice la dans întreaga tabără a vedetelor și tot publicul din platou”, mai spune aceasta.

Emoții pentru un veteran

Unul dintre invitații lui Dan Negru, compozitorul Marius Țeicu, n-a mai filmat pentru un program de Revelion de 30 de ani. ”Am avut ceva emoții”, a spus celebrul compozitor la coborârea de pe scenă, pe care a interpretat câteva dintre refrenele sale celebre.

În timpul pauzelor de filmare, artiștii invitați își umpleau timpul cu activități dintre cele mai diverse. De pildă Irina Loghin și Ruby făceau împreună video-uri pentru rețeaua TikTok, iar Anna Lesko îi ținea companie fiului ei, Adam, care venise în vizită. În platou, cu toții își făceau selfie-uri sau se pozau unii pe alții.

O seară specială pentru artiști

”Dincolo de orice accidente inerente unui astfel de maraton al filmărilor într-un studio de televiziune, este fascinantă conexiunea artiștilor care iau parte la acest show. Pe durata a două zile își povestesc întâmplări de peste an sau chiar petrecute cu foarte mult timp în urmă, își aduc aminte de întâmplări comune, se emoționează împreună, sunt în culmea fericirii la momentul ‘miezului noptii’ când număram împreună secundele până la trecerea în Noul An, dansează și râd în hohote, se îmbrățișează și își urează unul altuia sănătate, e o energie unică ce șterge instantaneu orice grijă și orice urmă de oboseală. Pentru întreaga mea echipă a fost o experiență frumoasă și ne-am bucurat cu toții să vedem un Dan Negru vesel, pozitiv, plin de energie și mândru în cel de-al 20-lea an consecutiv de găzduit cel mai mare show al Antenei 1 în noaptea dintre ani”, mai spune Augusta Lazarov Petrescu.

Revelionul Starurilor 2020, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, va putea fi urmărit și pe antenaplay.ro.

Te-ar putea interesa și: