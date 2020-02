Îndrăgita vedetă a jucat în seriale și a fost gazda unor emisiuni de televiziune, dar, înainte de a deveni celebru, Cabral nu s-a sfiit de munca fizică.

Cabral pe șantier

Vedeta a muncit chiar din timpul liceului, pentru a-și asigura banii de buzunar, iar după liceu, a lucrat la o firmă de asigurări timp de 5 ani.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, declara Cabral chiar pe blogul personal.

Muncește de la 18 ani

„De la 18 la 21 de ani am vândut asigurări de case și mașini. Pe la 23, am început și cu cele de viață. Da’ mai câștigam și din sport și din televiziune”, spunea Cabral.

Te-ar putea interesa și: