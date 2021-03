Senatorul Diana Şoşoacă a declarat, marţi, în plen, că ceea ce a învăţat de la moţiunea împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, este că a „pierdut încă o zi”, în loc să fie rezolvate problemele esenţiale ale României.

„Din ce am înţeles aici, este că am mai pierdut încă o zi, în loc să rezolvăm problemele esenţiale ale României, întrucât această moţiune, din păcate, nu va trece, pentru că avem aici o putere dictatorială”, a precizat Şoşoacă.

Ea a adăugat că o altă lecţie pe care a învăţat-o de la această moţiune este că trebuie să aibă grijă cu cine vorbeşte, „pentru că toţi sunt vinovaţi pentru cei 31 de ani în care Ministerul Economiei a fost disfuncţional”.

„Ce am învăţat eu astăzi aici, de la această moţiune? Să am grijă cu cine vorbesc, că e posibil ca oricine de aici să fie securist, fiu de securist, nepot de securist. Să am grijă, pentru că de fapt toţi cei de aici sunt vinovaţi pentru cei 31 de ani în care Ministerul Economiei a fost disfuncţional”, a susţinut Şoşoacă.