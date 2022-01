Nu este un secret pentru nimeni faptul că Diana Șoșoacă este împotriva restricțiilor, a măștii de protecție și a vaccinării împotriva COVID-19.

Poziția ei fermă a determinat-o să formuleze o teorie a conspirației care susținea că dacă te vaccinezi rămâi infertil timp de trei generații. Acum, însă, femeia este îngrijorată pentru „codul vaccinaților”.

Un nou an, o nouă teorie a conspirației spusă de Diana Șoșoacă! Vaccinații se conectează prin Bluetooth

Senatoarea susține că oamenii vaccinați au propriile lor coduri suspecte, cu ajutorul cărora se pot conecta la telefon, prin Bluetooth. Cifrul ar fi înscris chiar pe fiolele serului imunizant.

„Pe fiolă e un anumit cod și, apropo, este verificat și de mine, și de mulți alții, când sunteți lângă vaccinați, dați pe bluetooth și o să vă apară un cod. Uitați-vă, și știu foarte mulți oameni. Am adresat și noi întrebări, dar nu ne-a dat nimeni răspuns. Ce sunt cu codurile de la Bluetooth ale vaccinaților? Nici eu n-am crezut, am râs până am văzut acest lucru, era numai telefonul meu, am dat tot la o parte, eram undeva la țară”, a declarat Diana Șoșoacă într-o emisiune TV.

De asemenea, zilele trecut, Diana Șoșoacă a luat, din nou, prin suprindere pe toată lumea. Femeia cere închisoare pe viață pentru un anumit tip de infracțiune. Este vorba de un subiect mai vechi susținut în mediile dreptei naționaliste.

Diana Șoșoacă cere închisoare pe viață

Acum, senatoarea a cerut ca cei care se fac vinovați de subminarea economiei să se ducă la pușcărie. Ea a depus la Parlament un proiect de lege prin care propune reintroducerea în Codul Penal a infracțiunii de subminare a economiei naționale. Actul normativ prevede pedepse care pot merge cu până la închisoarea pe viață pentru infracțiunea de subminare a economiei naționale.

Diana Șoșoacă arată în expunerea de motive, că nația ar fi fost jefuită, între 1415 și 1945, de echivalentul a 484 de miliarde de euro, fie sub formă de bani, fie prin alte tipuri de plăți. Calculul i-ar aparține unui muzeograf din Ploiești.

Modificările cerute de Diana Șoșoacă

Trebuie amintit că subminarea economiei naționale a făcut parte dintre infracțiunile eliminate din Codul Penal adoptat în 2009, alături de cea de complot. La vremea respectivă, s-a motivat prin faptul că există alte infracțiuni în care se pot încadra aceste fapte.

Proiectul lui Șoșoacă modifică Codul Penal în două puncte. În primul rând, este reformulat articolul 176 unde este definită semnificația cuvântului public. Astfel, prin termenul „public” se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

Tot în acest proiect se introduce un articol prin care este definită infracțiunea de subminare a economiei naționale.

Închisoare până la 20 de ani

„Fapta de a folosi o unitate din cele care se referă art.176 ori de a împiedica activitatea normală a acesteia, dacă este de natură să submineze economia națională, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.”, se arată în proiectul lui Șoșoacă.

La alineatul următor se spune că, în cazul în care s-au produs astfel pagube importante economiei naționale, pedeapsa este fie închisoare de la 15 la 25 de ani, fie detenția pe viață.

Diana Șoșoacă a arătat că România este supusă acțiunii unor „agenți dușmănoși” care ar urmări „distrugerea din temelii a României”. Ca exemple, de subminare a economiei naționale este dată liberalizarea prețurilor la energie sau închiderea minelor.