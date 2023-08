Gabriela Cristea este cunoscută de către fani pentru sinceritatea de care dă mereu dovadă. Deși acum duce o viață fericită alături de Tavi Clonda, prezentatoarea TV nu a avut dintotdeauna liniște pe plan sentimental.

Anterior, Gabriela Cristea a fost măritată cu Marcel Toader, însă povestea lor de dragoste a fost departe de a fi una cu final fericit.

Prezentatoarea TV nu a oferit prea multe detalii, însă a recunoscut că a trăit în casă cu un bărbat pe care ea l-a numit “abuzator“.

“Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat.

Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape, mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10!“, spune vedeta.