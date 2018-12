Dezvăluiri incredibile: Răzvan Botezatu a spus tot. De ce a fost dat afară de la Antena Stars

”Apoi a plecat Aniela, producătoarea noastră. Apoi a plecat Rocsana (Marcu, . red.)… apoi în timp am plecat şi eu, dar şi Raluca (Dumitru, n. red.). Poate că toţi am părăsit acest proiect din acelasi motiv… dar sunt mici secrete din bucătarie şi, conform unui contract de confidenţialitate, nu prea putem să spunem. Dar sunt sigur că vă daţi seama cum funcţioneaza lucrurile… Şi nu numai în TV, ci şi la orice loc de muncă”, a explicat Răzvan, făcând nişte aluzii, transparente, la adresa şefilor săi.

”Acum ştiu ca mulţi va doriţi să vă zic la ce post TV ma veţi putea revedea. Însă eu am ales un alt drum… Îmi voi continua munca în televiziune, dar nu în România, pentru că m-a lăsat cu un gust amar. Am o viaţă nouă, un drum nou… departe de România, în Germania. Mă bucur însă că am lăsat în urmă ceva în România şi asta datorită vouă. Mă bucur de altfel că unor persoane nu prea le-a funcţionat planul aşa cum au preconizat, că de!, există un Dumnezeu deasupra noastră şi EL mi-a dat putere mereu”, a mai spus Răzvan Botezatu, scrie Cancan.ro.