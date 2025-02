Călin Georgescu a acordat primul său interviu public după deschiderea dosarului penal de către Parchetul General. Interviul a fost realizat de Mario Nawfal, un celebru influencer politic american, cunoscut pentru apropierea sa de personalități ca Elon Musk și membri ai echipei lui Donald Trump.

Georgescu a povestit despre momentul în care a fost reținut: „Chiar discutam cu dumneavoastră în timp ce am fost la doctor pentru niște probleme la genunchi. Totul era liniștit. Am plecat de la clinica de recuperare după 20-30 de minute, eram în trafic pentru următoarea întâlnire. Apropo, eram chiar în drum spre semnarea dosarului pentru candidatură la alegerile prezidențiale.”

Deși surprins de situație, Georgescu nu s-a lăsat impresionat, spune el:

Fostul candidat a adăugat că a fost dus la Parchet, unde a petrecut aproape 5-6 ore.

„Când am ajuns acolo, erau mulți jurnaliști și câțiva români. Când eram în birou, se auzea mulțimea – probabil sute de oameni care veniseră imediat la Parchet”, a adăugat acesta.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 27, 2025