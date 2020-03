Au ieșit la iveală detalii neștiute despre președintele României Klaus Iohannis. Ceea ce nu s-a știut până acum despre Iohannis este cum se scrie, de fapt, numele său. Adică cu I sau cu J? Președintele a venit cu lămuriri asupra acestui aspect și a precizat că se scrie cu J, dar un funcționar de la primărie a refuzat să îl scrie așa. În ceea ce îi privește pe părinții președintelui, stabiliți în Germania, numele lor apare cu J.

Iohannis a declarat că nu i se pare necesar să corecteze greșeala funcționarului.

„Nu mi s-a părut necesară, e o procedură birocratică ceva mai complicată și chiar dacă cunosc pe cineva la primărie am preferat să las lucrurile așa”, scrie b1.ro.

„Sunt cetățean român get-beget și numai cetățean român. Nu am avut și nici nu mi-am dorit o altă cetățenie. Bănuiesc că lumea a crezut că am cetățenie germană, ceea ce nu este cazul. Nu am dorit-o, nu mi-o doresc, sunt foarte mulțumit cu cetățenia mea română”, a precizat Iohannis.

Ce nu se știe despre părinții lui Iohannis

Părinții lui Iohannis, Susanne și Gustav Heinz Johannis, sunt sași transilvăneni, dar stabiliți în Germania, încă din 1992. Amândoi sunt pensionari și locuiesc la Würzburg, în Bavaria.

Cu siguranță că Iohannis este o mândrie pentru părinții săi, având în vedere că a ajuns președinte al României. Însă, în ceea ce îi privește pe aceștia, ei au fost niște oameni simpli, cu meserii la fel de simple. Mama președintelui a fost soră medicală, în timp ce tatăl său a fost tehnician la o firmă din Sibiu.

„Aveau meserii simple: mama, soră medicală, tata, tehnician la o firmă din Sibiu. Sora mea a plecat imediat după Revoluţie. Părinţii mei au plecat prin 92-93; pe atunci deja nu mai locuiam împreună, eu eram căsătorit din 1988, iar ei erau deja pensionari. Dacă ar fi decis să plece mai devreme, probabil că aş fi resimţit mult mai puternic despărţirea de ei, dar în acel moment am acceptat firesc decizia lor şi mi‑am continuat propriile planuri”, a scris președintele în cartea sa ”Pas cu pas”.

