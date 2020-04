Dezvăluiri incendiare. Culisele războiului dintre Meghan Markle, prințul Harry şi Thomas Markle

Saga din Regatul Unit continuă, iar noi documente ale tribunalului dezvăluie ceea ce prințul Harry și Meghan Markle i-au scris în realitate tatălui ducesei, în ciuda hărțuirii. „Sunt foarte îngrijorată în privința sănătății și siguranței tale”, scria Meghan într-unul dintre mesaje. Între timp, cuplul princiar a rupt orice legătură cu cele mai importante tabloide din Marea Britanie, între care The Sun, The Daily Mail, The Mirror și The Express.