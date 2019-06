Cristian Tudor Popescu a făcut a analiză a situației din PSD. Într-un amplu comentariu la Digi24, jurnalistul a spus că „PSD este un Cernobîl al politicii românești”.

El a amintit de anul 1945, în politica românească s-a produs un accident nuclear ca acela de la Cernobîl.

„Cum știți, urmările nu dispar vreme de ani și ani, zeci de ani, mii de ani. La Cernobîl, dacă intri în zona respectivă, ori mori, ori te transformi într-un mutant monstruos. Același lucru înseamnă PSD.

Când ajunge un om în zona de radiaţie a PSD-ului sau în apropierea lui, vezi aliaţii de decenii ai PSD-ului, că a tot avut tovarăşi de drum, ca şi astăzi. Cum ajungi în zona de radiație a PSD-ului, vei fi cu siguranță transformat. Acolo este un cofraj radioactiv care te transformă într-un mutant. Toți cei pe care îi vedeți acolo fac parte din aceeași specie mutantă”, a spus CT Popescu.

El și-a continuat teza, susținând că PSD este un partid care nu evoluează, la fel ca radiația de la Cernobîl.

„Istoria, care are componenta ei haotică, așa cum demonstrează cercetătorii recenți, a făcut ca să nu câștige alegerile prezidențiale Adrian Năstase sau Victor Ponta. Dacă le-ar fi câștigat, am fi văzut mai devreme cu niște ani. ceea ce am văzut acum. Pentru că asta nu a fost creația lui Dragnea. Nu Dragnea a creat PSD-ul, PSD-ul l-a creat pe Dragnea. Și întotdeauna, acest partid va produce astfel de mutanți. Este în natura lui interioară. Cofrajul ăsta în care toarnă pe oricine vine acolo. Asta este PSD. Ce se întâmplă acum, este normal. Se reface, vor reveni, până în toamnă vom auzi discursurile aproape aceleaşi, ca pe vremea lui Dragnea”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

