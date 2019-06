România are, de aproape doi ani de zile, cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, nu ca urmare a creșterii economice înregistrate, ci din cauza faptului că avem o economie rigidă, cu multe reglementări și intervenții ale statului și cu foarte puțină piață liberă, scrie senatorul liberal Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Datorită prezenței masive a statului în economie, cresc costurile de producție, ceea ce conduce la creșterea inflației, adaugă Cîțu, care dă contra-exemplu Irlanda, țară care, deși are cea mai mare creștere economică din UE, înregistrează o rată a inflației foarte mică.

Acest lucru încearcă să ne ascundă ”Viorica Albă Ca Zapăda și pet-ul ei Eugen Teodorovici”, acuză vicepreședintele PNL.

Mai jos publicăm postarea integrală a lui Florin Cîțu:

”Aceasta informatie o ascund Viorica Alba Ca Zapada si pet-ul ei Eugen Teodorovici.

Romania are cea mai mare rata a inflatiei in UE de aproape doi ani de zile.

Pseudo-economistii socialisti care graviteaza in jurul PSD pentru a primi si ei cate o sinecura arunca in spatiul public o manipulare ordinara. Ne zic habarnistii ca este normal sa ai inflatie cand ai crestere economica.

Dragi tovarasi de la PSD+ALDE, cartea nu a omorat pe nimeni.

Irlanda are cea mai mare crestere economica din UE si are o rata a inflatiei mica, foarte mica.

In Romania inflatia creste penru ca avem o economie rigida, cu mult stat, cu multe reglementari, cu multe interventii cu foarte putina piata libera. Mai simplu, o economie in care costurile de productie cresc datorita prezentei masive a statului in economie.

#RomaniaFaraPSDsiALDE

P.S. pt psd-isti. PET = animal de casa sau de companie= hamster, dihor, porcusor de Guinea etc”.

Te-ar putea interesa și: