În aceste înregistrari apare mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu și fiul ei. Mama tânărului de 19 ani drogat, care a provocat tragicul accident din 2 Mai a fost interceptată și în convorbiri telefonice cu prietena fiului ei.

În înregistrări, Miruna Pascu o amenință pe fată, iar, în conversațiile avute cu Vlad Pascu îi promite că îl va proteja și discută planurile pe care le are.

Mama lui Vlad Pascu a fost arestată preventiv vineri pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Tribunalului București.

Miruna Pascu este acuzată de DIICOT de infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, după ce ar fi şantajat o fată, martoră în dosarul în care este cercetat fiul ei. Astfel, ea a ameninţat-o pe martoră că va face publice informaţii şi imagini compromiţătoare, dacă va colabora cu procurorii.

Prietena lui Vlad Pascu le-a povestit procurorilor că la petrecerile organizate în casa acestuia se consuma o cantitate mare de droguri şi medicamente. De asemenea, fata a relatat că Vlad Pascu „fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină”. Cei doi se cunoşteau de trei ani, fiind în acelaşi anturaj de tineri consumatori de droguri de risc şi mare risc.

Martor: Să scap, să nu am nicio problemă. Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu Xanax.

Mama lui Vlad Pascu a contactat-o în mai multe rânduri pe fată şi la un moment dat a ameninţat-o că dacă nu dă curs solicitării de a comunica cu ea, va remite presei spre publicare materiale de o natură compromiţătoare pentru aceasta.

Femeia l-a sunat pe fiul ei în arest și i-a povestit ce discuție a avut cu fata.

Miruna Pascu: Mamă, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în c…. Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

A doua zi, potrivit interceptările, Miruna Pascu l-a sunat iar pe fiul ei.

Femeia discută cu Vlad și despre cum încearcă să-l protejeze. Miruna Pascu a descris ce soluții are și ce pași va întreprinde pentru „problema cu DIICOT-ul”.

Miruna Pascu: Primul lucru pe care trebuie să-l fac, e să fac dosar medical și dup-aia încet, încet. Şi o să am grijă ca să fii ok, adică în privința asta de protecție. Şi să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul. O să găsești ceva de făcut. O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde.

Vlad Pascu: Păi normal. Lumea e îndoliată, e astea … nu ai cum să …

Miruna Pascu: Mamă, problema este de accident. Şi în momentul în care a fost comportamentul ăla al tău dinainte, aberant, a fost ca și cum a fost o sfidare.