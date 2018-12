Dezvăluiri de ultimă oră! Ce se va întâmpla cu creșterea salariilor și pensiilor din 2019. Teodorovici a spus adevărul

Creşterea salariilor bugetarilor se va aplica şi anul viitor la fel ca şi majorarea punctului de pensie cu 15%, scrie Agerpres.

De la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanţă se vor da pentru toţi bugetarii la fel ca în 2018, a declarat,ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

"Aşa cum am spus, anul viitor salariile şi pensiile se vor lua cu siguranţă. Creşterea salariilor, conform Legii 153, se va aplica la fel, dar şi ceea ce am spus cu punctul de pensie de la 1 septembrie cu 15% se va aplica. În felul acesta facem bugetul pe 2019. În rest, acele prorogări de măsuri care s-au dat din 2010, respectivul domn (Sorin Dumitraşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor n.r. ) ar trebui să ştie de ele şi trebuie să înţeleagă că se fac an de an, nu le facem noi acum special sau anul trecut, s-au făcut din 2010. (...) Chestia cu îngheţatul salariilor nu este nici corectă, nici reală," a spus Teodorovici.