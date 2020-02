Ce a declarat Marcel Ciolacu, președintele PSD

”Nu mergem cu nicio variantă la Cotroceni, din moment ce președintele s-a antepronunțat. Nu vom susține niciun premier de la PNL. Așteptăm să vedem ce iese de la Cotroceni. Trebuie un guvern de specialiști, până la alegeri, de tehnocrați. Am făcut propunerea cu Remus Pricopie, nu a fost acceptată.

S-a intrat în legalitate, s-a respectat decizia CCR, mergem mai departe. Dacă în spatele lui Ciucă se ascund cei din PNL, categoric nu vom vota. Am o părere foarte bună despre domnul general Ciucă.

Dacă nu se creează o majoritate, se ajunge la anticipate. PSD nu se teme de aceste alegeri, e pregătit. PSD nu a creat această criză, ci cel care a refuzat un premier care ar fi trecut și ar fi creat o majoritate. E atributul președintelui să desemneze un premier. Ar fi trebuit să participăm la o mascaradă, luni, când niciun parlamentar nu a anunțat că va vota acel guvern. Dacă decizia CCR ar fi fost că domnul Orban a fost corect desemnat, am fi intrat în sală, la ședință.”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ludovic Orban și-a depus mandatul din funcția de premier

Premierul demis, Ludovic Orban a luat decizia de a se retrage din funcția de premier al României iar anunțul a fost făcut chiar de șeful statului la conferința de presă pe care a susținut-o azi, 25 februarie.

Klaus Iohannis a declarat că nu are ce să îi reproșeze lui Ludovic Orban pentru modalitatea în care a condus Guvernul. În plus, președintele este de părere că s-a ajuns în această situație din cauza PSD. ”Social democrații au creat un blocaj de care România nu are nevoie. Țara noastră trebuie să meargă înainte”, a declarat șeful statului.

