Mirel Curea și Victor Ciutacu, invitații lui Robert Turcescu de marți, 22 noiembrie, din podcastul EVZ Play, de pe canalul de Youtube EVZ Capital, au dezbătut o serie de subiecte arzătoare, pornind de la eșecul politic al USR, până la vizita șefului OMV la Cotroceni, pentru o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis.

Mirel Curea a deschis discuția vorbind despre eșecul USR-ului, care a rămas fără obiect de activitate în momentul în care nu a mai existat interes pe anticorupția din România. Mai mult, Dacian Cioloș a fost cel care a destabilizat partidul, după ce a plecat din formațiunea politică cu jumătate din partid și toți europarlamentarii.

„Nu sunt ei (USR) partidul anticorupție, „cine nu sare ia condamnarea”, dispărând obiectul de activitate, a scăzut și procentul, le-a mai luat și Ciolos jumate din partid si europarlamentarii, sunt maxim 10% cum era Băsescu în vremurile bune, cu un pic de voință pot sa nu intre in Parlament, Cioloș și USR.

Este foarte complicat să-i faci pe oameni să vorbească despre tine când tu nu faci ceva ca lumea. Daea, ăsta muncește de dimineața până seara, Olguța Vasilescu pune pe Facebook de 4-5 ori zi că s-a mai inaugurat câte ceva, Boc, ăla de la Oradea, vorbesc despre ei fără ca ei sa creeze un eveniment cretinoid.

Este foarte complicat să-i faci pe oameni si vorbească despre tine dacă nu faci nimic. Ei au rămas …telefon pe holurile Parlament, la fel ca Simion care i a pârât pe ăia de fumau pe scările de serviciu”, a explicat Mirel Curea.

De asemenea, un alt subiect, unde au apărut și informații despre Traian Băsescu, a fost vizita șefului OMV la Cotroceni, pentru o întrevedere cu Klaus Iohannis. Despre actualul șef al statului, Mirel Curea spune că i-a fost stricat weekendul, din cauza întrevederii, iar motivul pentru care șeful gigantului petrolier a vrut să discute cu președintele a fost faptul că a venit să îi ceară voie lui Iohannis să investească în Republica Moldova.

„Îti dai seama ca l-a chemat, are niște obligații la noi, i-a stricat weekendul omului, eu cred ca i l-a făcut mai cu folos. A apărut și Austria ca nu ne vrea în Schengen. Au venit la Iohannis să-i ceară voie sa investească în Republica Moldova”, a mai transmis jurnalistul.

De asemenea, vorbind despre fostul șef al statului, Mirel Curea l-a lăudat pe Traian Băsescu, explicând că acesta a făcut un lucru inteligent atunci când francezii au venit să ia tainul, adică partea partea pe care o voiau. Se pare că fostul șef de stat a reușit să negocieze cu ei, lucru care a dus la ideea că „statul român e pe bază de tain”.

„Pot să-l laud pe Băsescu, o singură chestie inteligentă, când a venit președintele francez să-și ia tainul. Dintr-o opțiune de bodegă s-a transformat într-o-o opțiune națională. A devenit politică oficială și statul român e pe bază de tain.

A venit Emma Nicholson le-a arătat oficialilor români două raportate: unul bun, unul nasol, și-au rezolvat peste noapte ce trebuie rezolvat și dimineață a pus raportul bun. De chestia asta s-a ocupat un prieten de al meu”, a conchis Mirel Curea.

De asemenea, Robert Turcescu a explicat că așa se întâmplă în colonii, vorbind despre faptul că Olanda și Austria nu ne vor în Schengen.

„E mizerabil așa se întâmplă în colonii. Austriecii și olandezii, rușii au 6000 de firme numai in Austria, nu am cifra de la olandezi. Olanda are și acum nu știți ca a fost raportul ăla prin care au dat o sută și ceva de derogări cu diverse nave care sa intre in porturi.

Primăria Haga a cerut acum 3 luni, derogare ca sa ia gaz rusesc, sa încălzească municipalitatea pentru ca n-au făcut rost de sursa alternativă, au făcut trei licitații și nu s-a prezentat nimeni”, a completat și Robert Turcescu.