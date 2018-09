DEZVĂLUIRE: PSD îngroapă România. Câți bani pierde țara noastră în fiecare an

România gestionează foarte prost banii, iar la o inflaţie de 5% pe an populaţia României pierde 7 miliarde de lei, a declarat marţi vicepreşedintele Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF), Mircea Ursache.

"Ştim să folosim banii? România gestionează foarte prost banii. Hai să luăm retailul, să luăm populaţia. Stăm pe 150 de milioane în conturi curente, cu dobândă practic zero. La o inflaţie de 5% pe an populaţia României pierde 7 miliarde de lei. Să luăm companiile. În continuare se finanţează prin sistemul bancar. Lipsa de apetit de care spun eu, de listări, şi care nu e a lor, e a managerilor companiilor de stat, practic din 2014 nu am mai avut niciun IPO a unei companii româneşti de stat, care să se capitalizeze, care să se finanţeze prin sistemul pieţei de capital, este un semnal rău şi am să vă spun şi de ce. Ieri a fost o zi tristă pentru dezvoltarea noastră. Organismele internaţionale au clasificat Polonia la piaţă dezvoltată. 561 de companii sunt listate în Polonia, din care 23 de bănci. Peste 50% capitalizare din PIB e din piaţa de capital. În România, dacă avem 85 de companii, şi acesta datorită faptului că în ultimii ani am reuşit ca mediu privat să înceapă să facă emisiuni de obligaţiuni, IPO-uri şi aşa mai departe. Acesta este un semnal de gestiune proastă a managerilor din companiilor de stat", a spus Mircea Ursache.

De asemenea, Mircea Ursache a făcut referire la componenta europeană a strategiei de dezvoltare a României şi a precizat că România nu se poate dezvolta în afara Spaţiului Unic European. AGERPRES