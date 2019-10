Proprietarii de mașini din Germania primesc o subvenție de până la 3000 de euro pentru a-și face upgrade la mașină. Îmbunătățirea sistemelor hardware la mașinile cu motoare Diesel Euro 5 este în plin avânt. Producătorii cooperează cu atelierele auto și se așteaptă la cifre de afaceri de sute de milioane de euro, anunță Deutsche Welle.

Aproximativ cinci milioane de autoturisme cu motoare Diesel Euro 5 circulă pe străzile Germaniei. Deoarece aceste automobile emit noxe de oxid de azot peste limitele permise, conducătorii auto care le dețin riscă să nu mai aibă voie în curând să circule cu ele în numeroase orașe germane.

Oficiul federal de Transport a emis de curând primele autorizații de upgrade la hardware-ul automobilelor în cauză. Cererea pentru noua tehnologie explodează. Doar firma specializată Twintec Baumot a înregistrat în câteva săptămâni aproape 14.000 de comenzi pentru instalarea sistemului BNox.

Inginerii de la Twintec, din cadrul Baumot Group AG, au demonstrat deja cu doi ani în urmă pe un model VW-Passat că sistemul lor BNox reduce emisiile de oxid de azot mult sub normele prevăzute pentru motoarele Diesel Euro 5. Iar rezultatele furnizate de acești ingineri au fost verificate și confirmate independent de respectatul ADAC (Automobil Clubul German).

După ce Oficiul de Transport a emis autorizații pentru instalarea sistemului BNox pentru 60 de modele din cadrul grupului VW, mii de proprietari de mașini Diesel s-au înscris pentru modernizarea autovehiculelor lor.

Twintec Baumot are deja experiență serioasă în montarea sistemului BNox, instalat deja în numeroase autovehicule utilitare și la autocare în diverse țări. ”Am realizat potențialul sistemului și am continuat să-l dezvoltăm, pentru a fi compatibil cu autoturismele”, a declarat președintele Baumot Group, Marcus Hausser.

Trei milioane de automobile s-ar califica în principiu pentru utilarea cu noul sistem anti-poluare. „Nu toți vor opta pentru varianta modernizării. Noi ne așteptăm la o cotă de 40%.”, spun producătorii. Decizia de a-și moderniza mașina este luată mai ușor de proprietarii auto cărora VW le-a promis sprijin financiar de câte 3000 de euro în acest sens.

VW condiționează însă acordarea acestei subvenții de locul de rezidență al proprietarilor auto: aceștia trebuie să locuiască în zone cu circulație mare, precum Bazinul Ruhr sau regiunea Rin-Main, precum și în orașe foarte aglomerate.

Costurile cu tot cu instalare se ridică la 3.300 de euro pe mașină. „Estimăm că și cei care primesc subvenția de 3000 de euro de la VW vor avea de plătit la final cam 200-300 de euro din propriul buzunar”, a calculat Markus Hausser.

