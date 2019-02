Dezvăluire explozivă a lui Nicolae Popa! Se vorbește de implicarea lui Băsescu! Fostul președinte intervine în scandalul momentului!

Nicolae Popa a făcut dezvăluiri explozive, la Antena 3, cu privire la extrădarea sa din Jakarta. Se pare că toată operaţiunea de extrădare a fost făcută cu ajutorul unui general indonezian.”Eu cred cu tărie că a venit timpul ca toate abuzurile făcute de acest Sistem să înceteze şi toţi, începând cu Kovesi să plătească. Mă aştept şi la alte bucurii referitoare la alte personaje din acest dosar. Implicarea directă a lui Băsescu e o chestiune notorie. Toţi cei care au participat la extrădarea mea, eu cred că ar trebui să răspundă. Eu am fost asistat în decursul celor 16 luni în Indonezia, de 3 firme de avocatură. Firma care m-a reprezentat până la final a fost ”Toedjoej Empat„ al cărei proprietar era un general de poliţie, cu două stele, vicepreşedinte al comisiei de apărare. În Indonezia lucrurile decurg aşa: suspectul e arestat de poliţie, după care suspecţii sunt reprezentaţi de avocaţi angajaţi ai unor generali ai poliţiei, iar aceştia fac un fel de brokeraj. Generalul era doar un coproprietar. Firman Gani a decedat în urmă cu câţiva ani. Gani a făcut parte din delegaţia indoneziană care a vizitat România în 2011. Angela Nicolae spunea că a fost în legătură cu această delegaţie, care declara că sunt contrariaţi că au fost plimbaţi în Bucureşti, unde membrii au fost duşi la casa lui Ovidiu Vântu, spunând că e inamicul public numărul 1 al României, care e direct legat de Nicolae Popa care este în procedură de extrădare la voi în ţară ”, a declarat Niolae Popa, la Antena 3.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a susţinut că implicarea sa a fost una instituţională şi ca să rezolve situaţia l-a sunat pe preşedintele Indoneziei, iar când Kovesi a plecat în Indonezia i-a dat şi o scrisoare din partea sa.

”Aici am văzut deja posturi de televiziune care arată fotografii de la Ambasada Indoneziei cu doamna Kovesi. Eu vă pot spune ce ştiu sigur. În primul rând, problema aducerii în ţară a lui Nicolae Popa nu a fost semnalată de Interpol. Un serviciu partener a informat SRI, un serviciu care activează şi în Indonezia. Ei au întrebat SRI dacă sunt interesaţi şi ei evident că au spus că sunt interesaţi. Imediat am fost informat ca preşedinte. În cele două mandate ale mele am considerat că este un afront adus statului atunci când un om se sustrage unei hotărâri definitive. În afară de cei care erau protejaţi, de cei care primiseră azil politic, acolo n-aveai ce să faci. Pentru cei care erau solitari, eu mereu am cerut instituţiilor statului să-l aducă în ţară.

A doua mare problemă era: unde erau totuşi banii de la FNI. N-or fi pitiţi pe undeva prin Indonezia. De asemenea, ne întrebam cu ce a trăit Nicolae Popa în Bali. Serviciul secret partener nu a ştiut să ne spună. Nicolae Popa a făcut o singură greşeală: a plecat din Bali în capitala Jakarta. Am văzut că e supărat că a fost adus. Păi cine l-a pus să plece din Bali, de pe insulă, unde a fost protejat.