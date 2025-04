Este un local din Capitală ce se remarcă printr-o gamă largă de opțiuni, de la mic dejun la cină. Clienții care ajung la Patio pot savura preparate culinare atent alese într-o atmosferă elegantă și primitoare.

Co-fondatorul afacerii, Andrei Popa, a povestit în cadrul podcastului „Picătura de business”, moderat de redactorul-șef al Revistei Capital Sorin Andreiana, despre cum a dorit să deschidă un restaurant care să aibă cea mai groasă carte de vinuri.

El este somelier de profesie și spune că vitrinele frigorifice din local au o capacitate de 2.600 de sticle. Este restaurantul din România cu cea mai mare capacitate la acest capitol.

„Întreg proiectul a durat doi ani de zile, iar noi am deschis la început de decembrie 2024, pe strada Nicolae G. Caramfil, nr. 74B, din Sectorul 1 al Capitalei, după o investiție totală de 850 de mii de euro”, mai spune Andrei Popa.

Servicii diverse la Bistro Patio

Antreprenorul explică apoi cum au construit conceptul din spatele Bistro Patio, cum a cercetat zona și ce se întâmplă acolo.

„Este un mix între zonă de birouri și zonă rezidențială. Și ne-am propus să fim o opțiune pentru ambele tipologii de clienți. Pentru cei care locuiesc acolo și vor seara să servească o cină bună aproape de casă, noi le putem oferi asta. Sunt cei care vin dimineața în zonă, la birou, iar noi le putem pregăti o cafea de calitate sau un mic dejun gustos”, adaugă Andrei Popa.

Astfel, se acoperă toate cele trei momente ale zilei: mic dejun, prânz și cină. O porție de omletă de 250 de grame cu prosciutto cotto, mozzarella fior di latte și chives costă la Bistro Patio, de exemplu, 49 de lei.

O farfurie cu carpaccio de vită, rucola, spumă de Parmezan și piper de Timut ajunge la prețul de 85 de lei. Iar pentru băutorii de cafea, un cappuccino costă 18 lei.

Pasul doi

De asemenea, el a făcut un studiu în zonă și a ajuns la concluzia că nu se află nicio brutărie cu pâine artizanală în apropiere.

„Pentru că am vrut să avem pâine proaspătă în meniu, am decis să facem și brutărie. Și așa le putem oferi acum clienților de la pâine cu maia, la baghete clasice, iar fiecare pâine are la bază o făină aleasă, iar mai apoi este fermentată natural”, continuă Andrei Popa.

Și chiar dacă afacerea Bistro Patio are doar patru luni de la deschidere, Andrei Popa se pregătește pentru pasul următor, un al doilea restaurant, la parterul aceleiași clădiri. În cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube„HAI România”, el a specificat că vor să continua povestea vinului și a mâncării de calitate.

„Vom avea, zic eu, o selecție impresionantă de vinuri, la fel și în ceea ce privește meniul cu mâncare. Ne-am dori să ne înscriem și la concursuri internaționale, de ce nu?”, spune antreprenorul.