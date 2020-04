În lipsa unui vaccin sau a unui medicament general acceptat ca fiind eficient, stalele lumii cumpără masiv atât măști de protecție, dar și produse eficiente pentru dezinfectarea străzilor. În fiecare zi vedem câte o autoritate care anunță că a mai cumpărat un apart util în această criză COVID-19. În România sunt câteva firme care comercializează aparate care folosesc la dezinfecția străzilor. Una dintre acestea este EuroCooling, o firmă specializată în sisteme de Nebulizare Pulverizare de inalta presiune .

Acum, cei de la EuroCooling oferă soluții și în criza COVID-19. ”În lupta pentru comabaterea virusului COVID 19 oferim produse eficiente de atomizare și nebulizare pentru dezinfectarea , bulevardelor și orașelor , dezinfectarea ambulantelor , decontaminarea personalului medical Sistemele de atomizare și nebulizare pentru dezinfectarea suprafețelor mari cum ar fi hale, spatii de productie, depozite, parcuri si orase intregi”, anunță reprezentanții companiei.

Ce conține un tunel sanitar de dezinfectare / decontaminare

Aceeși companie oferă și celebrele tuneluri de dezinfecție pe care le vedem astăzi la multe spital dar in varianta PROFESIONALĂ de inalta presiune .

”TUNEL SANITAR EUROCOOLING este un sistem ideal pentru decontaminarea MEDICILOR sau dezinfectarea totala a AMBULANTELOR la accesul în spitale sistemul , realizează nebulizarea în scopul dezinfecției oricărei incinte, cu un consum redus de produs dezinfectant și dispersat de un grup Nebulizator de inalta presiune cu pulverizare foarte fina 0,20 microni Astfel, este eliminată în totalitate întreaga încărcătură biocidă, în toate fantele, orificii și inclusiv tavane sau spații imposibil de atins în alte condiții. Un astfel de grup de nebulizare conține o pompă profesională de inalta presiune Eurocooling, pompa injecție soluție dezinfectanta , pornire automată cu senzor infraroșu , duze pulverizare 0,20 microni Totul este instalat într-un cort industrial, folosit la accesul oamenilor sau autospecialelor explică reprezentanții companiei. Pe lângă dezinfectarea oamenilor, în această perioadă și curățarea mașinilor este importantă, în condițiile în care cercetătorii afirmă că acest virus rezistă de la câteva ore până la câteva zile pe diferite suprafețe. Cei de la Euro Cooling au în ofertă și tunel pentru dezinfectarea autoturismelor, care este un ”sistem ideal pentru dezinfectarea totală a ambulanțelor, mașinilor de curierat, mașinilor de livrare marfă, autobuze și amioane”.

Dezinfectie in Orașe

Pentru a se face dezinfecție in orașe sau comune se folosește un ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE pentru pulverizare soluție biocid pe suprafete mari și foarte mari . Pana in prezent acest ATOMIZOR a fost folosit cu succes la Eliminarea prafului in santierele de demolari, santierele de constructii si multe alte domenii generatoare de poluare prin emisia de praf (PM-10), mirosuri puternice si chiar toxice.

Ofertă pentru vremuri mai bune

Și cum suntem firi optimiste, ne așteptăm să ne petrecem vara la terase, cu mască sau fără tot va fi cald. Cei de la EuroCooling oferă soluții și pentru aceste momente mai plăcute. Care vor urma. ”Dacă dorești un sistem de răcire exterioară pentru terasă atunci noi avem soluția. Instalații de răcire exterioară, climatizare exterioară, răcire terase, climatizare terase, umidificare, răcire a aerului exterior, brumificare, outdoor cooling sau misting systems, climatizare industrială, instalații de răcire cu vapori de apă, controlul și reducerea prafului prim umidificare, neutralizarea mirosurilor neplăcute, controlului climatic al crescatoriilor de păsări și animale, umidificare și climatizare pentru sere, pepiniere, ciupercarii, fesh market pentru prospețimea legumelor din aprozare și supermaket-uri, luptăm împotriva țânțarilor din grădini cu mister mosquito, racim spații industriale de mari dimesiuni într-un mod economic, umidificam crame și pivnițe, șantiere și fabrici, racim terase și restaurante, pulverizare cu apă în arhitectură și peisajistica, racim și climatizăm spații de odihnă și relaxare, piscine, grădini, închiriem sisteme de răcire exterioară evenimentelor în aer liber, avem produse de calitate pentru orice aplicație industrială, rezidențială și comercială”, anunță reprezentanții EuroCooling. (P)