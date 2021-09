Cei care îi urmăresc activitatea în mediul online a lui Dan Negru, au putut observa noul mesaj pe care acesta l-a postat pe rețeaua de socializare. Cunoscutul om de televiziune a publicat o imagine cu principalele posturi TV românești și cu audiența pe care au atins-o în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2003, adică acum 18 ani.

Alături de fotografie, Dan Negru a precizat că pe vremea aceea făcea emisiunea ”Ciao, Darwin” la Antena 1, în timp ce Televiziunea Română era în top audiențe.

Acesta a continuat prin a preciza că televiziunile particulare ar fi avut mult mai puțini bani acum, dacă Televiziunea Română ar fi rămas la fel de puternică, fiind chiar un ”jucător important”.

Mai mult decât atât, îndrăgitul om de televiziune a spus că Televiziunea Română ar fi putut avea acum emisiuni precum ”Vocea României”, dând exemplul Italiei, acolo unde televiziunea de stat, RAI, difuzează acest format.

”Așa arăta interesul publicului pentru tv acu’ 18 ani… Făceam Ciao Darwin la vremea aia șI TVR , televiziunea de stat, era in top audiențe. Dacă televiziunea publică ar fi rămas la fel de puternică, particularele ar fi avut azi mult mai puțini bani din publicitate pentru ca TVR ar fi fost un jucător importat. TVR trebuia sa aiba azi „Vocea Romaniei” asa cum o are RAI in Italia, de ex…”, spune Dan Negru.