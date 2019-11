„Suntem într-o situaţie extrem de critică. Avem mâine, prin Consiliul Concurenţei, o discuţie la Bruxelles cu privire la acel ajutor de stat de 363 milioane euro acordat, conversia datoriilor în acţiuni în momentul privatizării. Compania este pe pierderi, 148 milioane în 2018 şi în 2019 are pierderi planificate de 95 milioane lei. Nu a fost reevaluat patrimoniul. În momentul în care a fost evaluat era undeva la 4,5 miliarde lei, dar nu aş spune că această companie nu valorează mare lucru, ca să nu fiu mai rău în exprimare, pentru că această companie are 907 locomotive, sigur, lucrează 400, are 30.000 de vagoane, operează cu 13.000. Dar să vedem ce se întâmplă şi cu plăţile pe care le au de făcut pentru taxa de utilizare a infrastructurii”, a spus Bode.

Acesta a subliniat că datoriile către CFR SA depăşesc un miliard de lei şi a precizat că sunt variante în ceea ce priveşte compania, precum eşalonarea datoriilor, reevaluarea patrimoniului, intrarea în insolvenţă etc.

„Au datorii de peste un miliard de lei către CFR SA, dar plătesc foarte mult şi prin taxa non TUI, ei plătesc o sumă de bani pentru locomotive şi vagoane pe care nu le utilizează. Soluţii sunt: reevaluarea patrimoniului, plăţi către CFR SA, să discutăm la ANAF eşalonarea pe o perioadă a datoriilor, sigur putem discuta şi despre varianta intrării în insolvenţă. A mai fost în discuţie o variantă cu acel holding cu CFR SA, dar clar avem nevoie de o reorganizare a acestei companii. Au active viabile, este o companie strategică, e o prioritate pentru noi”, a punctat Bode.

