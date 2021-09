Furtuna a dezorientat păsările, care au coborât la o altitudine mai joasă decât cea la care zboară de obicei și s-au lovit de zgârie-nori. În urma celor întâmplate, voluntarii pentru protecția animalelor au adunat aproape 300 de înaripate care zăceau întinse pe trotuarele din Manhattan, unul dintre cele mai luxoase cartiere din New York, conform informațiilor transmise de theguardian.com

„Am avut o furtună mare şi aceasta devine o combinaţie perfectă, care poate duce la coliziuni între păsări şi ferestre. Se pare că furtuna ar fi putut aduce păsările mai jos decât zboară ele în mod normal sau doar le-a dezorientat. Efectele luminii nocturne asupra păsărilor sunt, de asemenea, destul de puternice, mai ales când este o noapte înnorată”, a declarat un voluntar de la protecția animalelor.

Păsările care se lovesc de clădirile înalte sunt o problemă constantă pentru locuitorii din New York deoarece iluminatul metropolei și geamurile clădirilor din sticla reflectorizantă provoacă accidentarea repetată a păsărilor.

De asemenea, voluntara care a scris pe Twitter despre găsirea a aproape 300 de păsări pe trotuarele din jurul noilor clădiri ale World Trade Center spune că experiența a fost „copleșitoare”.

„De îndată ce am ajuns la clădiri, păsările erau peste tot pe trotuar. Privind spre nord, acoperit, sud, acoperit, vest, acoperit, trotuarele erau literalmente acoperite cu păsări”, a spus Breyer.

În acest context, asociațiile pentru protecția animalelor cer ca proprietarii clădirilor să contribuie la reducerea numărului de păsări moarte prin diminuarea luminilor pe timp de noapte și prin tratarea sticlei pentru a o face mai vizibilă pentru păsări.

De asemenea, Jordan Barowitz, purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Durst, co-dezvoltator One World Trade Center, a oferit o explicație suplimentară.

„Primele 200 de picioare ale One WTC sunt din sticlă nereflectante. Acest design a fost ales deoarece reduce foarte mult accidentele de păsări care apar în principal sub această înălţime şi sunt adesea cauzate de sticla reflectorizantă”, a declarat Jordan Barowitz.

Some of the 226 dead birds I picked up this morning while window collision monitoring for @NYCAudubon. 205 from @3NYWTC and @4WTC alone. Many others swept up, inaccessible, or too mangled to collect. 30 injured to @wildbirdfund. If you’re in NYC today, be careful where you step. pic.twitter.com/RTjm82NIpy

— Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14, 2021