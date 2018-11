Detalii surprinzătoare: Ce fel de vinuri beau românii și când

O primă constatare interesantă a studiului este că 1.000 de producatori de vin cu peste 2.000 de branduri ajung sa vândă ca volum abia cât 5% din volumul pieţei de bere, dar ating 30% din valoarea acesteia. Conform datelor monitorizate in retail de Nielsen Romania, 60% din piata totala de vin este reprezentata de vanzarile de vin alb si 30% vin rosu. Conform declaratiilor consumatorilor insa, principalul criteriu de alegere a vinului este gustul.

Dar cine sunt consumatorii de vin? Barbati, 35+ cu venit peste medie – acesta este segmentul ce tinde sa aiba o pondere mai mare in randul celor pe care ii numim heavy wine consumers, cei care beau vin de mai mult de zece ori pe luna. Totusi, cei care beau mai rar sunt si cei care sunt inclinati sa investeasca mai mult intr-un vin premium.

Majoritatea respondentilor au declarat ca aleg un vin mai scump mai ales in ocazii legate de business, in care ies cu colegii sau clientii.

Conform datelor Nielsen Retail Audit, 22% din totalul vanzarilor de vin in retail sunt la sticla de plastic, asadar in segmentul Economy. 50% din respondenti declara ca la ultima achitie au platit intre 15 si 25 de lei pe litru.

O treime din respondenti /respondente aleg sa bea vin dupa ce termina sau chiar in timp ce fac treburi prin casa. Insa, pentru acesta ocazie de consum, de cele mai multe ori este ales un vin cu un pret mediu. Vinul este o alegere personala, preferinta restului familiei este mult mai jos ca factor in decizie fata de alte categorii cum ar fi bauturile nealcoolice.

Vinul este inca o piata in dezvoltare daca ne uitam la datele oficiale. Conform „INS, Consum vin per capita Romania, 2017”, în Romania se consuma 20 de litri/capita pe an. Asta în timp ce, in Franta de exemplu, tara aflata in top 3 in privinta consumului de vin per capita, consumul este mai mult decat dublu.