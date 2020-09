Fostul premier Victor Ponta a precizat că, inițial, în 2011, lucrarea urma să fie plătită integral cu bani de la buget, însă în 2013 s-a reușit trecerea acestui proiect pe fonduri europene nerambursabile, în proporție de 85%, ceea ce înseamnă o economie de 800 de milioane de euro din costul total de 1 miliard de euro.

„Am pornit efectiv lucrarile la Magistrala 5 de Metrou ( Drumul Taberei) in data de 25 Septembrie 2013 – alaturi de Ministrul PNL al Transporturilor de atunci Ramona Manescu si de Ministrul PSD al Fondurilor Europene Eugen Teodorovici ! Merita sa revedeti imaginile cu prima galerie sapata de “Varvara” ( un utilaj gigantic)! Lucrarile urmau sa fie finalizate in 5 ani / iata ca au durat 7 – dar macar s-au facut! Este prima Magistrala pornita si finalizata dupa 1989 – si a costat aproape 1 miliard de Euro!

Ceea ce nu stiu romanii – si trebuie sa stie : lucrarea a fost gandita in 2011 sa fie platita 100% din banii Bugetului ( imprumutati cu dobanda) / in 2012 am alocat aproape 100 de milioane de Euro dim Fondul de Mediu ( plus TVA si alte costuri care nu fusesera incluse initial) / dar, cel mai important, in 2013 am reusit sa trecem proiectul pe fonduri europene ! Astfel 85% din M5 este din fonduri europene nerambursabile – si doar 15% din banii romanilor / o economie de aproape 800 milioane de euro!

Multumesc tuturor celor care in 2013 m-au ajutat sa economisesc pentru romani 85% din costul proiectului / si Multumesc celor care au lucrat efectiv !”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Transporturilor a făcut azi anunțul

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, luni, la începutul ședinței de Guvern, că magistrala de metrou M5 Drumul Taberei – Eroilor va fi dată în funcțiune, cu călători, începând cu ziua de marți, 15 septembrie.

Astfel, potrivit acestuia, Guvernul s-a ținut de cuvânt în legătură cu finalizarea lucrărilor la noua magistrală, iar călătorii vor putea circula în siguranță și în confort pe noua rută din Capitală.

“Suntem pregătiți să dăm în trafic cu călători Magistrala de metroul M5 Drumul Taberei – Eroilor în cursul zilei de mâine, 15 septembrie.

După semnarea celor două procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv la punerea în funcțiune, pe data de 11 septembrie, am anunțat public că Metrorex va realiza o serie de activități administrative, astfel încât începând cu data de 15 septembrie magistrala M5 să poată fi dată în exploatare cu călători în condiții de siguranță și comfort”, a spus ministrul Transporturilor, Lucian Bode.