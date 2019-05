Celebrul seismolog, Gheorghe Mărmurean, a transmis, de-a lungul timpului, mai multe informații despre cutremurele care vor mai veni. „Vor mai fi cutremure vor fi. Toate cutremurele au o anumită periodicitate. Toate cutremurele mari, nu au avut altele înainte. Este greu să ții o țară sub stres”, a spus profesorul.

Întrebat dacă se pot produce cutremure mai mari de 9 grade, acesta a răspuns: „Bineinteles. Se pot produce cutremure de 10 grade, de altfel au existat in istorie astfel de seisme. Putina lume stie ca scara de intensitate a cutremurelor a fost stabilita dupa numarul de morti si de raniti. Acesta este criteriul. S-a observat ca la un cutremur mai mare, sa zicem de 7-8 grade, exista mai multe victime, si tot asa”, a declarat Gheorghe Mărmureanu de curând.

El a susținut că cei de la Institutul pentru Fizica Pământului știu când va avea loc un cutremur cu câteva secunde sau chiar zeci de secunde. „În 4 secunde stim deja ce magnitudine va avea cutremurul. Avem si un sistem de avertizare a cetătenilor care este eficient, insa nu putem transmite tuturor utilizatorilor de celulare pentru ca e vorba de un cumul de date impresionant. Putem trimite in 27 de secunde prin sistemul de alarmare ca va avea loc un cutremur, fata de Rusia si Bulgaria unde sistemul te avertizeaza cu 92 de secunde inainte. In cel mai bun caz, romanii pot afla in maximum 30 de secunde ca va fi un cutremur”, a mai spus fizicianul.

El a confirmat că animalele simt cutremurele.”Da, acesta nu este un mit, spre deosebire de alte povesti cum ca ar ploua inainte sau ca se schimba ceva in atmosfera. Am constatat ca pestii ies din acvariu pentru ca apa exercita o presiune foarte mare asupra lor, iar perusii, care de obicei fac galagie, tac. Animalele pot simti cutremurul chiar si cu cateva ore inainte”, a mai declarat Mărmureanu.