Cristi Borcea nu muncește și trăiește ca un rege în închisoare. Dezvălurile au fost oferite de unul dintre deținuții care până de curând, au fost închiși la Penitenciarul Jilava și care, de câteva zile, a fost eliberat.

„Acum, de fapt, am înțeles că nici nu mai muncește, știe că nu are rost să se spetească. El, oricum, trăiește ca un rege acolo, nu are probleme, e superrespectat de toată lumea”, a spus sursa citată, conform wowbiz.

Fostul coleg de penitenciar al lui Cristi Borcea a explicat ce face, toată ziulica, fostul acționar al echipei Dinamo București.

”Când sunt meciuri, se uită la ele, se mai enervează când vede cum joacă Dinamo. Dar, dacă nu e fotbal la TV, joacă table. Și, vă zic sincer, e campionul pușcăriei, rupe la table. Am jucat și eu cu el, m-a bătut, are un noroc și la zaruri de nu se poate explica”, a mai spus sursa menționată.

Cel care a făcut dezvăluri a spus că Valentina Pelinel îl vizitează tot timpul când are voie.

„Nu cred că a ratat Valentina vreo vizită. Îi aduce tot felul de delicatese, trabucuri… Cristi Borcea este un fericit, are moralul bun acum, mai ales că știe că nu va mai sta mult acum închis. Iar după câte o partidă de table în care îi pune la colț, când le dă vreo umilință celor care mai joacă cu el, își aprinde câte un trabuc, și ironic, se oferă să le predea jocul…”, a continuat sursa să ofere detalii.

Te-ar putea interesa și: