În majoritatea destinațiilor europene, turiștii pot merge în siguranță chiar și noaptea, fără să-și facă prea multe griji cu privire la criminalitate.

Iată 12 dintre cele mai sigure orașe ale Europei, selectate de acest site de călătorii pentru ratele scăzute ale criminalității, siguranța generală și atmosfera liniștită.

Amsterdam, Olanda

Potrivit World Population Review, Amsterdam, capitala Olandei, a fost în 2023 cel mai sigur oraș din Europa. Cu un scor de 88,0 din 100, orașul olandez a depășit toate celelalte orașe europene în ceea ce privește securitatea digitală și a sănătății, siguranța personală și infrastructura.

Amsterdam are zone periculoase, ca majoritatea locurilor, dar orașul este incredibil de sigur în general. În plus, zonele mai periculoase ale orașului sunt departe de principalele zone turistice. Două locații de evitat, mai ales noaptea, includ Nieuwendammerham și Bijlmermeer. În afară de aceste zone, puteți explora Amsterdam fără să fiți stresați. Atracțiile pe care ar trebui să le vizitați în timpul unei vacanțe la Amsterdam includ Casa Anne Frank, Rijksmuseum și Muzeul Van Gogh.

Copenhaga, Danemarca

Următorul oraș european de pe lista celor mai sigure orașe din lume, conform World Population Review, a fost Copenhaga. Orașul s-a clasat pe locul opt în lume pentru siguranță în ceea ce privește siguranța personală, infrastructura și securitatea digitală și a sănătății, cu un scor de 87,4 din 100.

Renumit pentru arhitectura sa istorică, cultura bogată și bucătăria delicioasă, orașul merită văzut în orice anotimp. Principala atracție a orașului este Indre By, centrul istoric al orașului, cu o arhitectura care datează din secolul al XVIII-lea.

San Sebastian, Spania

Cu un scor indice al criminalității de doar 16,9 și un indice general de siguranță de 83,1 din 100, Numbeo raportează că San Sebastian este cel mai sigur oraș din Europa. În San Sebastian, furturile, corupția, jafurile și crimele violente sunt neobișnuite. Prin urmare, călătorii pot explora în siguranță orașul în timpul zilei, dar și pe timp de noapte.

Acest oraș stațiune din Golful Biscaya este renumit pentru plajele sale. Când nu faceți plajă pe Playa de la Concha sau Playa de Ondarreta, puteți face surfing.

Berna, Elveția

Berna, capitala Elveției, este un oraș fascinant de pe râul Aare, în partea de vest a țării. Acest oraș vibrant este cunoscut pentru arhitectura medievală din secolul al XII-lea și orașul vechi bine conservat (Altstadt), un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Alte puncte de interes din oraș includ Catedrala din Berna, Muzeul Bernisches Historisches și Zytglogge.

În ceea ce privește siguranța, Berna este unul dintre cele mai sigure orașe din Europa. Are un indice de criminalitate de 21,34 din 100 și un indice de siguranță de 78,66. Nivelul criminalității în Berna este, de asemenea, foarte scăzut.

Reykjavik, Islanda

Potrivit Global Peace Index, Islanda a fost cea mai liniștită țară din lume în 2023. Prin urmare, capitala insulei, Reykjavik, este unul dintre cele mai sigure orașe din Europa. Nivelul criminalității din Reykjavik este de doar 17,88 din 100, ceea ce înseamnă că infracțiunile violente, furtul și ratele criminalității legate de droguri sunt foarte scăzute.

Madrid, Spania

Madrid este un oraș extrem de sigur în comparație cu alte orașe mari europene, precum Londra și Paris.

Pe indicele criminalității și al siguranței, Madrid are scoruri de 26,46 și 73,54. Între timp, Londra are 54,57 și 45,43, iar Parisul 57,66 și 42,34. În Madrid au loc infracțiuni minore, dar turiștii se simt, în general, în siguranță, chiar și noaptea.

Atracțiile populare pe care nu doriți să le ratați la Madrid includ Muzeul Nacional del Prado, Stadionul Santiago Bernabéu, Palatul Regal din Madrid și Plaza Mayor.

Galway, Irlanda

Global Peace Index a clasat Irlanda drept a treia cea mai pașnică țară din Europa, cu un scor de 1,312 din 5. Irlanda este considerată una dintre cele mai liniștite țări din Europa deoarece are o economie puternică și stabilă, conflicte interne rare, relații pașnice cu vecinii și stabilitate politică ridicată.

Unul dintre cele mai sigure orașe din Irlanda este Galway, un oraș portuar uimitor aflat de-a lungul coastei de vest a Irlandei. Centrul orașului este o piață din secolul al XVIII-lea, numită Eyre Square. Rata generală a criminalității în Galway este de 31,21, iar clasamentul de siguranță este de 68,79 din 100.

Viena, Austria

Rata criminalității din Viena este în prezent de 30,13, ceea ce o face mult mai sigură decât alte capitale europene. De asemenea, are un rating de siguranță de 69,87 din 100. O mare parte din siguranța Vienei se datorează protocoalelor de securitate.

Viena are sisteme avansate de supraveghere, butoane de urgență în stațiile de metrou și patrule de poliție mai regulate decât în alte orașe. Ca atare, crimele violente și comportamentul antisocial sunt rare în Viena. Atracțiile importante includ Palatul Schönbrunn, Catedrala Sf. Ștefan și Hofburg.

Lisabona, Portugalia

Lisabona este o altă capitală care aparține unei națiuni din top 10 Global Peace Index. Portugalia este a șaptea cea mai pașnică țară din lume, cu un scor de 1.333, iar Lisabona este unul dintre cele mai sigure orașe ale națiunii, cu o rată generală a criminalității de 25,30 la 1.000 de locuitori, ceea ce o face de aproape trei ori mai sigură decât Londra.

Infracțiuni minore, cum ar fi furtul de buzunare în zonele turistice, există, dar infracțiuni mai grave, cum ar fi violul și crima sunt foarte rare. Climatul politic stabil al Portugaliei este considerat responsabil pentru siguranța mare a orașului.

München, Germania

München este unul dintre cele mai atractive orașe din Europa, dar și unul dintre cele mai sigure. De fapt, Housing Anywhere raportează că München este cel mai sigur oraș din Germania. Nivelul criminalității este de doar 15,42 din 100, ceea ce îl face unul dintre cele mai sigure orașe din lume, dar mai ales din Europa.

Helsinki, Finlanda

Helsinki, capitala Finlandei, este un oraș pitoresc pe o peninsulă din Golful Finlandei. În Helsinki vei petrece cea mai mare parte a timpului admirând arhitectura din secolul al XVI-lea, plimbându-te prin muzee și mâncând delicatese finlandeze. Punctele de interes includ Catedrala Helsinki, Catedrala Uspenski și Piața Mare.

Helsinki este foarte sigur în comparație cu alte capitale europene. Orașul are un nivel de criminalitate de 20,81 și un indice de siguranță de 79,19. În plus, Helsinki are servicii publice foarte apreciate, care asigură un plus de siguranță.

Zagreb, Croația

Ultimul oraș de pe lista cu cele mai sigure orașe din Europa este Zagreb. În ceea ce privește siguranța, Zagreb are un nivel de criminalitate de 14,50 și un indice general de siguranță de 78,63. Furturile, crimele violente, infracțiunile legate de droguri și jafurile sunt foarte rare. Cu toate acestea, corupția și mita sunt în creștere. Lipsa bandelor criminale și modul de viață pașnic din acest oraș fac din Zagreb un loc sigur de vizitat.